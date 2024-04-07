我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

百貨公司在中國已瀕臨死亡？今年再有10家關門

記者謝守真／即時報導
中國今年以來已有10家老牌百貨宣布關閉。（取材自第一財經）
中國今年以來已有10家老牌百貨宣布關閉。（取材自第一財經）

百貨公司這種零售業態在中國已經瀕臨死亡？據上海第一財經報導，今年以來，短短三個多月，又有10家老牌百貨宣布關閉。根據一項不完全統計，2022年中國至少有35家百貨門店關閉，2023年則有21家，當中不乏曾經風光一時的百貨名店，如：太平洋百貨、永旺、百盛、大洋百貨、新世界百貨等。

佇立上海街頭已超過27年的上海梅龍鎮伊勢丹百貨日前也宣布，因租約到期將於今年6月30日終止營業。報導稱，清明連假前，梅龍鎮伊勢丹百貨內不少櫃位早早貼出打折促銷海報，折扣從1折至8折都有，但依舊沒什麼人潮。

第一財經指出，不只梅龍鎮伊勢丹，近期還有多家百貨商場陸續宣布關門。例如3月31日咸寧銀泰百貨和廣州番禹友誼商場關閉，天津伊勢丹南京路店和天津濱海新區伊勢丹也分別將於4月14日及4月27日關閉。

聯商網最新數據指出，今年截至目前已有10家老百貨宣布停業閉店，其中有5家徹底關閉退出，另5家將升級或徹底拆除改建。值得注意的是，在10家閉店的百貨公司中，最「年輕」的是天津市濱海新區伊勢丹，僅運營11年。

聯商網表示，2023年中國全國有21家百貨商場關閉，包括太平洋百貨、永旺、百盛、解百、大洋百貨、新世界百貨等。另，據「壹覽商業」不完全統計，中國2022年至少有35家百貨門店關閉。

報導指出，各大百貨關閉最大的理由是「租約到期」，但經營壓力巨大才是根本原因。以梅龍鎮伊勢丹百貨為例，其2023年3月至11月虧損約人民幣1,800萬元，較前一年同期虧損人民幣1,269萬元又進一步擴大。

「2023-2024中國百貨零售業發展報告」顯示，從客流量來看，70.1%百貨商場客流尚未超過2019年水準。其中，31.1%的企業反映恢復不到2019年的80%，而客流量超過2019年的樣本企業僅29.9%。

報導進一步指出，中國的百貨業態正面臨不小的壓力，因而引發「關店潮」。上述調查稱，有六成受調查的樣本企業認為，電商持續衝擊是其發展面臨的一大挑戰。其次，有58.8%的樣本企業認為「經營成本高，利潤低」，是企業面臨的主要挑戰之一。

消費者不愛逛實體賣場是業者當前共同面臨的挑戰。調查顯示，53.8%的企業認為目前的挑戰是客流下降、引流困難。與此同時，不少百貨公司也存在硬體、服務、產品供應鏈老化等問題。

但也有分析指出，儘管百貨業態整體遭遇困難，但走高端化路線的商業仍有可為，例如上海恒隆廣場營收就持續成長。此外，社區商業化在中國也逐漸成為趨勢。例知名電商平台阿里巴巴、京東就都在重啟社區團購，部分百貨公司門市也已開始嘗試轉型為社區生活中心。

中國這幾年百貨公司接連關門歇業，圖為台資上海太平洋百貨徐匯店於2023年8月31...
中國這幾年百貨公司接連關門歇業，圖為台資上海太平洋百貨徐匯店於2023年8月31日晚間正式結束營業，管理人員集體站在門口向消費者鞠躬致謝。（中新社）
清明連假前夕，上海梅龍鎮伊勢丹百貨商不少櫃位就已掛出折扣海報，但商場內卻依舊人流...
清明連假前夕，上海梅龍鎮伊勢丹百貨商不少櫃位就已掛出折扣海報，但商場內卻依舊人流稀疏。（取材自第一財經）

零售業 電商 供應鏈

上一則

香港23條立法後 旅客攜帶「可疑刊物」恐遭調查

下一則

蕭茲訪華 不只德企天團隨行 還將率3部長

延伸閱讀

中國消費力低 今年來10家老百貨停業

中國消費力低 今年來10家老百貨停業
「巨流河」齊邦媛逝世 陸網友一片哀悼

「巨流河」齊邦媛逝世 陸網友一片哀悼
1碗粉催生中國新職業「聞臭師」把關螺螄粉靈魂

1碗粉催生中國新職業「聞臭師」把關螺螄粉靈魂
飆到40℃ 熱浪襲捲馬來西亞 有民眾1天洗澡6次消暑

飆到40℃ 熱浪襲捲馬來西亞 有民眾1天洗澡6次消暑

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02
新能源汽車成為中國二手車市的「燙手山芋」。（中新社）

價格崩太多 中國二手車商不敢碰新能源汽車

2024-03-31 09:47

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣