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記得一身腱子肉的大爺嗎? 88歲王德勝穿大花襖驚艷上海時裝周

中國新聞組／北京7日電

2015年在「北京時裝周」以一身腱子肉成名的演員王德勝，近日再以88歲高齡步上「上海時裝周」伸展台，穿著東北大花襖走秀。上海人講究的「派頭、噱頭、苗頭」全在他身上，活力四射，再度驚豓四座。這位40多歲學英語，70歲練腹肌，85歲拿下飛行駕照，被稱為「爺爺輩吳彥祖」、「中國最帥爺爺」的硬核東北漢，仍在不停地超越自己。

據新民晚報報導，近日，「老戲骨」王德順現身上海時裝周走秀。88歲的他銀髮飄飄，精神矍鑠，搭配上一身亮眼的紅色東北大花襖，以極具反差的衝擊力，燃爆了全場，絲毫不輸年輕人。不少網友驚呼，「歲月在他身上彷彿停滯了，這狀態簡直比年輕人」、「媽呀！這身材、這步伐，我32歲還沒他精神呢，真的哭死！」

王德順現身上海時裝周走秀。(取材自新民晚報 )
王德順現身上海時裝周走秀。(取材自新民晚報 )

王德順是演員也是模特，他還在40多歲學英語，49歲裸辭當「北漂」，50歲開始健身，57歲創造了「活雕塑」藝術形式，70歲練腹肌，79歲走上了伸展台，85歲拿下飛行駕照，是「最炫的東北大爺」。

王德順年輕時做過電車售票員、工人，24歲成為瀋陽一家話劇團話劇演員。20餘年表演生涯，他自覺遇到瓶頸。於是49歲裸辭，帶著一家四口上北京，成了「第一批北漂」。為了讓自己的身材達到創作要求，王德順走進健身房，用三年的時間練出胸肌和腹肌；為了隱藏自己的呼吸動作，他生生把腹式呼吸練成了背部呼吸。

他57歲奔赴法國歐利亞斯第八屆國際戲劇節，創作了「活雕塑」，被刷成青銅色的王德順和一尊真正的雕塑站在舞台上，真假難辨。2015年，79歲的他又跨界去了伸展台，在北京時裝周上，鶴髮童顏相貌下是一身傲人的腱子肉，一夕之間，「中國最帥大爺」、「老型男」、「爺爺輩吳彥祖」等艷羨慕溢美之詞紛至沓來，王德順也從藝術領域走進大眾視野。

在2015年，王德順在北京參加了國際時裝周，雖鬚髮皆白，卻身材健碩，瞬間暴紅。(...
在2015年，王德順在北京參加了國際時裝周，雖鬚髮皆白，卻身材健碩，瞬間暴紅。(視頻截圖)

從40歲到80歲，在許多人看來是「後半生」的年齡段，王德順一直在嘗試新的事物、一直在挑戰和超越自己，學英語、騎馬、甚至學年輕人「打碟」。曾有無數次別人問他「為什麼？」他回答，這只是他的本性，「相信我，人的潛能是能夠挖掘的。當你說太晚了的時候，你一定要謹慎，它可能是你退卻的藉口。沒有誰能夠阻止你成功，除了你自己。」

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