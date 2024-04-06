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「成都迪士尼」被限流：1次進20人 禁止唱歌只能拍照

世界新聞網／輯
中國說唱歌手諾米的歌曲《謝天謝帝》場景。（影片截圖）
中國說唱歌手諾米的歌曲《謝天謝帝》場景。（影片截圖）

因為中國說唱歌手諾米的歌曲《謝天謝帝》MV裡的歌詞與場景，讓成都武侯區玉林七巷的一處小公園成了網紅打卡點，小巷被調侃是「成都迪士尼」。由於大量人員在此聚集，引發當地居民不滿，北京時間6日，現場已經限流，並設置警戒線和提示牌。

新黃河報導，《謝天謝帝》歌詞多次重複的「謝帝謝帝我要Diss你」發音和「謝帝謝帝我要迪士尼」相似被迅速傳播，不少被魔音穿腦的網友調侃是「成都迪士尼」，吸引了大量粉絲及遊客現場打卡。但隨之而來的是小區居民的抱怨與投訴，認為遊客不分早晚發出的噪音，嚴重影響了他們的正常生活。

成都武侯區玉林七巷的一處小公園成了網紅打卡點，小巷被調侃是「成都迪士尼」。（取材...
成都武侯區玉林七巷的一處小公園成了網紅打卡點，小巷被調侃是「成都迪士尼」。（取材自微博）

打卡者進行體驗。（取材自新黃河）
打卡者進行體驗。（取材自新黃河）

小區居民抱怨，「我們也不懂為什麼突然就引來了這麼多人，就坐在健身器材上又唱又叫，從白天到晚上不間斷地吵，都要崩潰了。」還有小區居民則戲稱「見過排長隊看大熊貓的，沒見過排長隊看健身器材的」。

4月6日，社區的一處健身器材區已經用警戒線圍住。現場聚集大量遊客，正在志願者的組織下排隊分批打卡。志願者一邊組織，一邊還不忘提醒眾人「不要擾民，不要大聲喧嘩」。

根據要求，每次只能有20人進入器材區，進去後依次坐上「騎馬機」體驗、拍攝，但不能高喊歌詞，拍攝完成後需要立即離開，禁止逗留。現場有視頻博主想要在器材區進行直播，但被志願者拒絕。

「成都迪士尼」暴紅後，小區限流管制打卡者進行體驗。（取材自微博）
「成都迪士尼」暴紅後，小區限流管制打卡者進行體驗。（取材自微博）

新黃河記者詢問了現場的年輕人，他們介紹都是刷到了網上的視頻，覺得很新奇，因此前來打卡。這些人中間有的是熱愛說唱音樂，有的單純是來「蹭熱度」，還有外地遊客專程前來，體驗後不忘發一條打卡的朋友圈。

除了打卡者，現場也有許多小區居民在此休息。「真的有點打腦殼嘛，啷個多人來搞這些，都影響居民正常生活了。」有的居民對該現象表示不解，但也有居民認為，只要不長時間起哄高喊，其實也還好。

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