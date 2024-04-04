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熊貓「福寶」搭機回四川 南韓民眾冒雨送別、有人哭得傷心

中國新聞組／北京4日電
大熊貓「福寶」3日離開位於南韓京畿道龍仁市的愛寶樂園，啟程返回中國。 圖為「福寶」即將搭上裝載車輛，飼養員送行。(中新社)
大熊貓「福寶」3日離開位於南韓京畿道龍仁市的愛寶樂園，啟程返回中國。 圖為「福寶」即將搭上裝載車輛，飼養員送行。(中新社)

2020年7月在南韓出生的大熊貓「福寶」，因協議期滿，3日啟程返抵中國。當運送福寶的防震車開出愛寶樂園後，冒雨送別的南韓民眾哭成一片。中國外交部發言人汪文斌表示，歡迎福寶回國，也感謝韓方飼養員對福寶的精心照顧。飼養員「姜爺爺」也一同乘包機到四川，他將陪福寶適應幾天後再返南韓。

來源：中國新聞社

福寶出生於2020年7月20日，是樂寶、愛寶在南韓誕下的第一隻幼崽，受到廣大南韓民眾的喜愛 。但根據中韓之間簽訂的相關協議，福寶須在年滿4歲前返回中國。

3日，福寶離開位於南韓京畿道龍仁市的愛寶樂園時，樂園舉行送別儀式，4名飼養員護送福寶所乘的車輛，在愛寶樂園緩慢繞行，與民眾告別。

齊魯壹點報導，當運送福寶的特製防震車輛緩緩開出愛寶樂園，不少南韓民眾冒雨前往送別，台下粉絲哭成一片。據悉，飼養員「姜爺爺」將陪同福寶一同前往中國。飼養員「宋爺爺」在福寶做完檢查、關上車門後，將頭輕抵在車門上，與車裡的福寶默默告別。到了離別時刻，宋爺爺趴在車邊潸然淚下。

福寶出生後，牠的生活日常和成長經歷都被一一記錄。據愛寶樂園統計，從2021年1月4日福寶開始與公眾見面至今，共吸引遊客550萬人次。福寶視頻累計點擊量達到5億次，是名副其實的無國界大明星。

「家人長大，就算離很遠也不會忘記」飼養員宋永寬說，雖然和福寶只共同生活了三年半，但和她的美好回憶值得回味35年。另一位飼養員姜哲遠在給福寶的信中寫道：「從福寶出生的瞬間開始，爺爺就被幸福包圍」，「無論你身在何處，和誰在一起，一定都會收獲暖暖的愛」。

中國外交部發言人汪文斌說， 2016年，中韓雙方正式開啟大熊貓保育合作研究項目，大熊貓「園欣（韓名：樂寶）」與「華妮（愛寶）」自抵達南韓後，雙方在大熊貓飼養繁殖、科學研究、技術交流及增進中韓人民之間的相互了解和友誼方面取得了豐碩成果。

他說，依據中韓雙方簽署的合作協議規定，中方歡迎福寶回國，也感謝韓方飼養員對福寶的精心照顧。

封面新聞報導，3日晚上7時14分，運送福寶的航班降落在成都雙流機場，福寶首次回到牠的故鄉中國四川。福寶將前往中國大熊貓保護研究中心神樹坪基地進行為期約一個月的檢疫隔離，並根據情況確定最終安家地。

大熊貓福寶深受南韓民眾喜愛。(新華社)
大熊貓福寶深受南韓民眾喜愛。(新華社)

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