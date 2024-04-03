「你好中國，請幫我變美」外國青年寫中文、湧小紅書「聽勸」

從今年1月起，社交媒體「小紅書」上湧現大量手舉中文「聽勸」字樣向網友尋求「外形改造」意見的外國青年。(取材自小紅書)

「你好中國，可以給我一些變美的建議嗎？」在中國網路平台上的「聽勸風」吹到海外，一批舉著「聽勸」白紙的外國青年湧入社交APP小紅書 裡，誠懇尋求中國網友對自己的形象進行「爆改」建議。小紅書會成為下一個TikTok 嗎？分析認為依然充滿挑戰。但中國網友幫助人變美，「勸」出了口碑，也「勸」出了流量密碼。

大公報報導，「聽勸體」在中國互聯網上流行已有一段時間，而今年初，從素人「聽勸」改造形象到明星親自下場的「爆改」席捲網絡。

今年1月，在TikTok上擁有140萬粉絲、專門分享中國文化和生活方式的博主Candise，發布了幾條素人聽勸改造前後形象對比圖，並配文「中國網友正在幫助女孩們變得更好看」。在Candise的介紹下，大批外國「聽勸大軍」湧入小紅書。

美國之音報導，一名叫做張凱亞的18歲美國用戶在小紅書上表示，她想看起來更有「女子氣概」。這封求助貼收到了超過600封回覆。一條最受歡迎的留言建議她減重 和運動。另一條留言則貼出了一張別人帶著妝容的照片，並寫道：「可以嘗試這種妝容」。

一名叫做Sandrine的20歲加拿大女生貼出了自己的照片，尋求化妝的建議。一則評論寫道：「我覺得你好美！」並建議她模仿美國演員達珂塔強生(Dakota Johnson)的打扮。另一條評論寫道：「感覺那種希臘女神風適合你的氣質」。

有TikTok用戶認為，小紅書上用戶的留言比其他西方社媒上的有建設性。一名用戶寫道：「我覺得他們的評論總是很有幫助也很實用。你如果去Reddit上問一樣的問題，你肯定會被罵死。」

報導指出，小紅書創於立2013年，目前用戶逾2億，其中7成為「90後」。用戶有7成是女性，一半用戶來自中國的一、二線城市。小紅書被稱為「中國版Instagram」，用戶透過圖片、短片和文字分享日常生活和穿搭。

中國網購和社群平台小紅書在貴陽舉行的國際大數據產業博覽會上的攤位。 (路透資料照片)

小紅書會成為下一個TikTok嗎？分析師認為，這款應用程式在走向國際市場的道路上仍然面臨著不少挑戰。

分析師魏茲克（Mark Witzke）指出，小紅書曾邀請國際知名人士入駐平台，但總體上它對國際用戶群沒有什麼吸引力。美國真人實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）在小紅書創建帳號，粉絲逾50萬，但去年5月後未有新內容。

小紅書內容雖以時尚和生活為主，但2022年有文件顯示，小紅書對平台上與政治有關的內容採取嚴格和細緻審查。北京對中國社媒的嚴格管控已成為其他國家對中國社媒應用不信任的最大原因之一。

維茲克指出，目睹了TikTok在美面臨的壓力，小紅書可能會感到猶豫，如果小紅書也會面臨一樣的監管問題，為什麼還要為在美國擴張而投入資源呢？「不如先等著，看看TikTok接下來會怎麼樣」。