我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

「你好中國，請幫我變美」外國青年寫中文、湧小紅書「聽勸」

中國新聞組／北京3日電
從今年1月起，社交媒體「小紅書」上湧現大量手舉中文「聽勸」字樣向網友尋求「外形改造」意見的外國青年。(取材自小紅書)
從今年1月起，社交媒體「小紅書」上湧現大量手舉中文「聽勸」字樣向網友尋求「外形改造」意見的外國青年。(取材自小紅書)

「你好中國，可以給我一些變美的建議嗎？」在中國網路平台上的「聽勸風」吹到海外，一批舉著「聽勸」白紙的外國青年湧入社交APP小紅書裡，誠懇尋求中國網友對自己的形象進行「爆改」建議。小紅書會成為下一個TikTok嗎？分析認為依然充滿挑戰。但中國網友幫助人變美，「勸」出了口碑，也「勸」出了流量密碼。

大公報報導，「聽勸體」在中國互聯網上流行已有一段時間，而今年初，從素人「聽勸」改造形象到明星親自下場的「爆改」席捲網絡。

今年1月，在TikTok上擁有140萬粉絲、專門分享中國文化和生活方式的博主Candise，發布了幾條素人聽勸改造前後形象對比圖，並配文「中國網友正在幫助女孩們變得更好看」。在Candise的介紹下，大批外國「聽勸大軍」湧入小紅書。

美國之音報導，一名叫做張凱亞的18歲美國用戶在小紅書上表示，她想看起來更有「女子氣概」。這封求助貼收到了超過600封回覆。一條最受歡迎的留言建議她減重和運動。另一條留言則貼出了一張別人帶著妝容的照片，並寫道：「可以嘗試這種妝容」。

一名叫做Sandrine的20歲加拿大女生貼出了自己的照片，尋求化妝的建議。一則評論寫道：「我覺得你好美！」並建議她模仿美國演員達珂塔強生(Dakota Johnson)的打扮。另一條評論寫道：「感覺那種希臘女神風適合你的氣質」。

有TikTok用戶認為，小紅書上用戶的留言比其他西方社媒上的有建設性。一名用戶寫道：「我覺得他們的評論總是很有幫助也很實用。你如果去Reddit上問一樣的問題，你肯定會被罵死。」

報導指出，小紅書創於立2013年，目前用戶逾2億，其中7成為「90後」。用戶有7成是女性，一半用戶來自中國的一、二線城市。小紅書被稱為「中國版Instagram」，用戶透過圖片、短片和文字分享日常生活和穿搭。

中國網購和社群平台小紅書在貴陽舉行的國際大數據產業博覽會上的攤位。 (路透資...
中國網購和社群平台小紅書在貴陽舉行的國際大數據產業博覽會上的攤位。 (路透資料照片)

小紅書會成為下一個TikTok嗎？分析師認為，這款應用程式在走向國際市場的道路上仍然面臨著不少挑戰。

分析師魏茲克（Mark Witzke）指出，小紅書曾邀請國際知名人士入駐平台，但總體上它對國際用戶群沒有什麼吸引力。美國真人實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）在小紅書創建帳號，粉絲逾50萬，但去年5月後未有新內容。

小紅書內容雖以時尚和生活為主，但2022年有文件顯示，小紅書對平台上與政治有關的內容採取嚴格和細緻審查。北京對中國社媒的嚴格管控已成為其他國家對中國社媒應用不信任的最大原因之一。

維茲克指出，目睹了TikTok在美面臨的壓力，小紅書可能會感到猶豫，如果小紅書也會面臨一樣的監管問題，為什麼還要為在美國擴張而投入資源呢？「不如先等著，看看TikTok接下來會怎麼樣」。

@kenzilevine

#听劝改造 #改造 #男生化妝 #換頭了換頭了

♬ 原聲 - 鴨嘴獸！ - 专注变美分享

小紅書 TikTok 減重

上一則

美駐武漢總領館新館啟用 中網敲碗：何時重啟成都總領館？

延伸閱讀

下個TikTok？ 老外湧小紅書「聽勸」 ：留言有建設性

下個TikTok？ 老外湧小紅書「聽勸」 ：留言有建設性
下一個TikTok？小紅書外國用戶增 走向國際挑戰多

下一個TikTok？小紅書外國用戶增 走向國際挑戰多
「真實」社媒去年虧損5800萬 川普交出詐欺案1.75億保金

「真實」社媒去年虧損5800萬 川普交出詐欺案1.75億保金
高速公路飆到120哩 中國留學生遭警追捕

高速公路飆到120哩 中國留學生遭警追捕

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清