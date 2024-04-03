花蓮大地震登中國熱搜第一 中官方發布海嘯預警

中國自然資源部對台灣強震發布海嘯警報。（取材自自然資源部微信號）

台灣發生芮氏規模7.2強震，馬上登上中國重要平台的熱搜第一。新浪微博 及今日頭條都登上熱搜或熱榜第一。但中國最初測到的規模是7.4，但最後測定為規模7.3。多家媒體都表示福建福州、廈門、甚至是浙江杭州等地震 感強烈。中國自然資源部更發布海嘯警報。

央視新聞報導，中國地震台網正式測定：04月03日07時58分在台灣花蓮縣海域（北緯23.81度，東經121.74度）發生7.3級地震，震源深度12千米。地震造成台灣全島震感強烈，福建、廣東等地震感非常明顯，浙江、江蘇、上海等地也有震感。

中國自然資源部海嘯預警中心並發布海嘯Ⅰ級警報（紅色）指出， 2024年04月03日07時58分（北京時間），中國台灣海域（23.85°N,121.6°E）發生7.5級地震，震源深度為9千公尺。自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部海嘯。

中國的一些視頻顯示，福建有人家裡的水族箱的水劇烈搖晃，似顯示即使隔了一個海峽，中國也能感到強烈的晃動。

微博上有人留言，這麼大的地震，個人感覺解放軍 有必要去支援一下。有人說，福州我被震暈了；另有人說。福州整棟大樓搖晃，跑下樓了；有人說，廈門震感強烈；有網友說，杭州震感強烈；也有網友說，寧波也感覺到了。還有網友說，汕頭有震感！ ！站著都在晃！泉州的網友也說，泉州震感強烈。