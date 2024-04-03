我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

SU7估近5萬訂單鎖定 退訂率40%? 小米：不便回應

中國新聞組／北京3日電
小米汽車SU7上市即熱賣，部分訂單交車時間已排到半年後。圖為廣東廣州消費者3月29日在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。（中新社）
小米汽車SU7上市即熱賣，部分訂單交車時間已排到半年後。圖為廣東廣州消費者3月29日在小米之家汽車體驗店內參觀小米汽車SU7。（中新社）

小米推出首款SU7電動車引爆話題，有日本行業人士稱，小米SU7生態系與車型級別與蘋果iPhone做法雷同，小米汽車如同蘋果iPhone問世。但短短幾天來，訂單數成謎，據統計有近5萬客戶已完成訂單鎖定，另有部落客發報告稱退訂率達40%。小米汽車則稱內部數據，不便回應。有分析直指，小米虧本賣車的商業模式無法持續，恐加劇中國電動車內卷和畸形發展。

本報系聯合報引述日經中文網報導，日本伊藤忠商事總研主任研究員深尾三四郎表示，就像蘋果的賈伯斯發出首代iPhone時一般，「我感到十分震驚」。蘋果放棄Apple Car的構想，而小米代替蘋果打造智慧手機和電動車（EV）相結合的生態系統。同樣，在車型級別，小米以「PRO」和「MAX」來命名亦是考慮到蘋果的做法。

深尾三四郎指出，「上市之前小米SU7的訊息發布方式也與iPhone如出一轍」。上市前通過一點一點地洩露訊息，有意識地提高期望值，並且依照消費者的反應來確定價格。其中，包括SU7豐富的車身顏色在內，「小米汽車的打造方式就像智慧手機一樣」。

快科技報導，根據統計，中國共有59家小米SU7店鋪，其中近5萬名客戶已經完成了訂單鎖定。不過，有部落客2日揭露了小米SU7上市72小時的銷售數據，其中引人關注的是退訂率達到40%。

隨後，小米汽車市場部的一位負責人回應稱，這些數字是內部數據，不便回應。

美國之音報導，小米跨界造車三年，一推出先聲奪人。但新款電動車SU7系列上市不過幾天，卻因行銷手法導致訂單數成謎而惹議。

來自遼寧的微博時評大V「理記」就發文說，業界的大定是指交了5000元人民幣(約691美元)不可退訂的量，但小米的數據是把意向小定和鎖單量混在一起，「可能是含水量高於90%的小米稀粥，也可能含水量50%」，確切訂單數已無法估算。

除了訂單數，小米汽車對SU7的定價也早早做起行銷操弄。

小米集團董事長雷軍早於新車發布前就發出豪語：「要做50萬元內速度最快的量產車、要有50萬元以內最好的主駕體驗。」外界一度猜測小米新車恐是價昂的高端車。直到雷軍3月28日發布會上正式發布定價，SU7是價位在30萬元以下的B級轎車。

對於小米的營銷手法，中銀國際證券分析師樓佳表示，小米汽車虧本賣、搶市占的商業模式不可持續，將加劇中國電動車企的「內卷」混戰和「畸形」發展。「小米要虧本賣車，那沒辦法，第一輛車它必須要成功、不能失敗。但是往後看的話，如果它每一輛車都定在這種個位數的毛利是不可能賺錢的。現在我們看到，確實中國車市就有這種畸形的狀況。」

市場調查公司GlobalData亞太汽車市場研究總監曾志凌說，SU7系列低價入市會給中國電動車市帶來很大壓力，尤恐加劇其「紅海」效應。

購買SU7的用戶中，70%為男性，年齡在25-35歲之間。(取材自快科技)
購買SU7的用戶中，70%為男性，年齡在25-35歲之間。(取材自快科技)

小米 電動車 iPhone

上一則

小米汽車周邊也火 雷軍同款工裝原價299元 炒到上千元

下一則

中國最後1位長征將軍 111歲張力雄在南京逝世

延伸閱讀

小米周邊也火 雷軍工裝炒到千元

小米周邊也火 雷軍工裝炒到千元
小米汽車上市即熱賣 日專家：SU7如同蘋果iPhone問世

小米汽車上市即熱賣 日專家：SU7如同蘋果iPhone問世
張頌文獲小米老總雷軍贈車 網：現實版「霸道總裁愛上我」

張頌文獲小米老總雷軍贈車 網：現實版「霸道總裁愛上我」
小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清