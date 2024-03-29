「讓子彈飛」原著作者馬識途110歲辭世 姜文悼：老爺子了不起

作家馬識途110歲辭世。(取材封面新聞)

革命家、作家、書法家馬識途在2024年3月28日因病醫治無效離世，享嵩壽110歲。歷經批判、審查、下放、撤職、入獄…，馬識途一路走來的歲月，就是一部中國近當代史。馬識途的作品也曾被改編電影「讓子彈飛」，姜文導演聽聞馬老過世表示，「110歲是個喜喪，可還是讓人捨不得。老爺子文武雙全了不起！」

2022年7月1日，馬識途在家中。(取材自紅星新聞)

來源：CCTV

成都商報報導，馬識途本名馬千木，1915年1月17日出生在重慶忠縣石寶寨。父親馬玉之在辛亥革命前後屬於激進派，後來被四川軍閥劉湘賞識。劉湘調馬玉之去大邑縣任縣長，那裡惡霸橫行，馬玉經過一番明爭暗鬥與匪較量終於站穩腳跟。

這段經歷數十年後被馬識途寫進「夜譚十記」裡的「盜官記」，又被姜文拍成了幾乎人人皆知的電影「讓子彈飛」。

1962年，馬識途全家合影。後立者是失散二十年才找回的大女兒吳翠蘭。(取材自成都商報)

馬千木在七七事變後加入共產黨 ，改名馬識途。他從事過工人運動，當過戰地記者的他擁有兩段婚姻，他在鄂西的鄉村裡從事地下黨工作，與劉蕙馨成婚。但僅僅兩年後劉蕙馨就因叛徒出賣被捕犧牲，兩人的一歲女兒也在獄中不知所蹤。

1946年初到1949年底，任中共 川康特委副書記的馬識途在革命工作中與王放相識而再婚，直到三大戰役獲勝，化裝逃到香港 的馬識途重返成都，開始由地下轉為公開工作。

1978年十一屆三中全會召開，改革開放的年代來臨。從省委宣傳部副部長調去省人大，退居二線的馬識途卻開啟了自己的作家人生。

報導指出，馬識途1935年開始發表文學作品，1961年加入中國作家協會。1960年，馬識途以劉蕙馨為原型的長篇小說「清江壯歌」完成，但此書被批為大毒草帶給他六年牢獄生涯。

撥亂反正後，馬識途將舊稿「視察委員來了」修改為「破城記」，在文學刊物「當代」的創刊號上作為頭篇發表，之後就是由此衍生出的「夜譚十記」和「景行集」、「西遊散記」等一系列文字，從此一發不可收拾。 大器晚成的馬識途筆耕不輟。2020年7月，106歲的馬識途宣布封筆之後，他也還是繼續從事甲骨文的研究。

馬識途在百歲時自述：「在我生活過的一百年裡，中國發生了多少翻天覆地的變化啊！中國人民為爭取自由民主而盡心過的革命是那麽地悲壯，又是那麽地炫麗……，這些都是非常豐富的文學素材，而我卻沒能寫出它於萬一。」

姜文拍攝、主演的電影「讓子彈飛」劇照。(取材自微博)

2010年12月13日，馬識途在成都王府井觀影「讓子彈飛」。(取材自成都商報)

2010年，導演姜文將「盜官記」改編電影「讓子彈飛」公映後獲得好評。馬識途在成都觀看後，以「威武雄壯」四個字來表達他的感受。

來源：中新社