180斤山東女孩拍寫真 網讚好美 微博閱讀量逾5千萬

180斤山東女孩小張拍攝的寫真。（取材自齊魯晚報）

山東泰安的00後女孩小張在一家肖像館上班，她發現來拍照的胖女孩非常少。儘管身材豐滿，但180斤的她毫不猶豫地拍攝了一組寫真，照片在網路上迅速走紅友。截自3月29日上午10時，該組照片的微博 閱讀量5493.6萬、討論量2.9萬。

快科技報導，對於自己的走紅，小張表示，「每一種美都值得被看見，胖女孩們，讓我們一起自信起來，因為我們同樣可以璀璨奪目」。網友紛紛點讚稱讚她的勇氣和美麗，認為她的自信散發著獨特的魅力。

網易報導，身材焦慮已經成為許多人的一大困擾，尤其對於女性。據最新統計，超過60%女性對自己的體型持否定態度，不自信和低自尊常伴隨而來。然而，美麗並不應受身材的限制。美在於自信，這正是山東泰安00後女孩小張用實際行動詮釋的真理。

小張對生活的積極態度和自信從容的微笑中洋溢而出，沖刷了外表焦慮的陰霾。正如著名作家黃素娥所言：「美從來就是相對的，真正的美在於一個人散發出的自信光環。」

180斤山東女孩小張拍攝的寫真。（取材自齊魯晚報）

小張的勇氣和自信引起網友的廣泛關注和讚譽。不少網友紛紛留言稱讚她的美麗不凡，「身材只是外表，最動人的是你內心的自信與光芒」、「看到你這樣勇敢地展現自我，我也被鼓舞重拾自信」。小張的做法激勵了更多人擁抱真實的自我，擺脫對「完美身材」的執念，認清生活的本真。

小張勇於展現自我的表現雖然鼓舞很多人，但同時也引發對當前社會審美觀和價值觀的反思。一味追求所謂的「完美身材」，不啻是對美的另一種曲解。小張勇敢地展示了180斤的她也能擁有獨特的魅力和美麗，給了所有人一個很好的啟示，內在的自信才是展現真正美麗的關鍵。