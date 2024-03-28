奶茶1杯賣188元 消費者：頂多25元杭州老闆還稱虧本

杭州一杯188元的奶茶引發了網友熱議。(取材自微博)

杭州的一家奶茶店近日推出188元（人民幣，下同，約27美元）一杯的奶茶，引發網友熱議，有網友表示，「啥奶茶這麼貴，3位數一杯」、 「我最多只能接受20元以內的奶茶」；據喝過這杯188元奶茶的網友評論，「味道很淡，茶香足，如果純茶的話能喝出跟普通純茶的區別，如果做成奶茶，心理價頂多25元」。

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橙柿互動報導，這家奶茶店在南宋御街上，飲品單中有很多20多元的奶茶可以選擇，其中有2款奶茶價格是3位數，「紅顏舊」和「樅茗天下」分別為168元一杯和188元一杯，這兩款奶茶為限量款。

店主表示，這兩款奶茶的茶底是非常好的老茶--武夷山的正岩古井水仙，紅顏舊的肉桂用的是自己做的牛肉桂，茶葉的價格在3萬到5萬元（約4152至6920美元）一公斤，每天每款限量20杯，目前每天都能賣出幾杯；另外，其實這兩款奶茶也可以做成純茶，有些客人更愛喝純茶，覺得香。

據報導，店主還說，一杯奶茶賣到188元，主要是成本比較高，一杯奶茶包含四、五克茶葉，大概就需要200元左右，所以現在他們其實是虧本經營，是一種情懷。

報導指出，其實「天價」奶茶、咖啡 在近幾年算是比較吸引眼球的，比如此前良渚玉鳥集的4988元咖啡，一經推出就有很多網紅達人去測評，杭州餘杭區另一家咖啡店推出了一款更昂貴的咖啡，售價為1萬3333元一杯，據說用的所用的咖啡豆入手價格在10萬元/公斤，而同樣是杭州某家茶飲首店推出過1000元一杯的橄欖汁。