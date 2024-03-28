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浙大生借書發現67年前書籤 主人找到了…但已過世多年

中國新聞組／北京28日電
書籤另一面繪有活靈活現的圖案。 （取材自新民晚報）
書籤另一面繪有活靈活現的圖案。 （取材自新民晚報）

「大學生借書發現67年前書籤」的話題近日引發關注。原來，一名浙江大學學生在本校圖書館借書時，發現一張寫於1957年的書籤。隨著書籤主人曝光，兩個物理系學子跨越67年時空上演一場奇妙「相遇」成為一樁美談。

影音來源：YouTube

潮新聞報導，浙江大學物理學院2022級本科生趙文楷說，自己最近正在做SRTP（大學生科研訓練計畫）項目，因為與固體物理關聯較大，就到本校圖書館借書，沒想到在一本1956年第二版的「固體物理導論」英文書中，意外發現了一張寫於1957年的書籤。

趙文楷發現的書籤夾在1956年第二版「固體物理導論」英文書中。（取材自新民晚報）
趙文楷發現的書籤夾在1956年第二版「固體物理導論」英文書中。（取材自新民晚報）

書籤上豎排工整地寫著「贈給好友周淨秋」幾列小字，翻至書籤的另一面，則繪有樹葉、水草和河蝦等景物，十分生動可愛。

圖為趙文楷發現的書籤反面 。（取材自新民晚報）
圖為趙文楷發現的書籤反面 。（取材自新民晚報）

據報導，從浙江大學校友總會了解到，書籤中的這位「周淨秋」可能是1960級物理系本科生。但可惜的是，根據校友說法，周淨秋先生已於多年前過世。

新民晚報報導，書籤的落款是1957年，距今已經67年，對此，不少同學表示這一定是有故事的書籤。書籤主人「周淨秋」在哪？也牽動著眾多網友的心。

很快，一名陳老師提供了線索，據他介紹，周淨秋或是蕭山六中的高中物理老師，自己也曾是蕭山六中的老師，是周淨秋的同事。

根據陳老師提供的線索，記者找到了周淨秋的女兒周艷。周艷是國中科學老師，前兩天她看到浙大發布的尋人訊息，看到了借書證上的簽名和周淨秋的入學時間，就確定這個書籤是自己父親的。

「當時就覺得非常震驚，沒想到還真能找到父親當年讀書用過的一張書籤。」根據周艷老師，周淨秋是蕭山戴村人，1960年考入杭大物理系，當過國中老師，最後成為蕭山六中的物理老師。退休後，周淨秋老先生於2014年因病過世。

「我估計這張書籤是他高中同學送給他的。」周艷拿出了父親的畢業證書和照片，照片上的周淨秋，非常帥氣。

圖為周淨秋的畢業證書。 （取材自新民晚報）
圖為周淨秋的畢業證書。 （取材自新民晚報）

周艷說：「我爸爸就是這麼一個人呢，他就是很喜歡看書。從我記事的時候起，他空餘時間都在樓上看書，或者在撥弄那些電視機、收音機。爸爸在方圓十里是很有名的，大家壞掉的電視機、收音機，在他手上肯定是能夠修好的，修好了也就收點零件的費用，還會跟人家說其中的科學道理，講一大通，像上課一樣，告訴人家今後的使用注意事項，特別有意思。」

很多網友則感慨，周老先生在60年代看的都是物理學的英文版書籍，很厲害。

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