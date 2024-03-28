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A股又見天價離婚案 麗人麗妝「分手費」達1.35億元

中國新聞組／上海28日電
「麗人麗妝」董事長黃韜遭前妻要求分割公司股權，價格達1.35億人民幣。(取材自上游新聞)
「麗人麗妝」董事長黃韜遭前妻要求分割公司股權，價格達1.35億人民幣。(取材自上游新聞)

繼「微博尋夫」引股價大跌、離婚、實控人股份被司法凍結乃至強制執行後，上海化妝品牌「麗人麗妝」董事長黃韜與前妻翁淑華的離婚案又有新進展。麗人麗妝25日公告，翁淑華請求財產分割，將黃韜名下股份、1674.7538萬股進行股權移轉。以26日收盤價每股8.04元（人民幣，下同）計算，該部分股權市值約1.35億元。

「浙江經濟廣播」微信公眾號報導，麗人麗妝在公告稱，控股股東黃韜通知公司，他收到了上海市徐匯區人民法院傳票、舉證通知書及應訴通知書。

因黃韜涉及離婚後財產糾紛，前妻翁淑華請求財產分割，請求將登記在黃韜名下的公司股份合計1.34億股中的八分之一股權份額，即1674.7538萬股進行股權移轉。

麗人麗妝也公告稱，本訴訟事項不會對公司經營狀況產生重大影響。

據每日經濟新聞早前報導，2020年9月29日，麗人麗妝登陸A股，然而這家典型的創業「夫妻店」才上市不到一年，夫妻就反目。2021年3月8日，翁淑華透過微博喊話丈夫黃韜，「記得你是一個有妻兒的男人，記得你作為一個丈夫和父親應盡的責任」 。

2021年11月21日，法院裁定凍結黃韜持有的1000萬股公司股份；今年2月22日，麗人麗妝又公告，黃韜持有被凍結的1000萬股公司股份將被司法強制執行。

根據紅星新聞報導，翁淑華說：「我們2005年生的孩子，2006年黃先生得了急性糖尿病，我一邊帶孩子、一邊照顧他、一邊經營淘寶店，2010年我們回到了上海。」公開資料顯示，麗人麗妝上海化妝品股份有限公司是2010年正式成立的，法定代表人黃韜，總部位於上海。

她回憶，2012年他們有了第三個孩子後， 「他（黃韜）希望我回歸家庭。」但2019年後，黃韜就不再回家，一開始她去公司找過黃韜，「但他也是敷衍了事，後來慢慢地，公司我就進不去了。」

對於自己為何和麗人麗妝沒有任何權屬上的關係，也沒有股份，翁淑華表示完全是出於信任，「當初沒想那麼多，只想著我倆是一體，夫妻白手起家，所以我的也是他的，創業的時候一直都是這樣。」

金融界感嘆，這場分手大戲，最終還是股民買了單。因為A股市場不斷傳出控股股東利用離婚減持套現，造成股價下跌，導致股民損失慘重。網民表示：「上市公司控股股東就應該規定離婚者交50%所得稅，看誰離婚。」

總部位在上海的化妝品牌「麗人麗妝」。(取材自上游新聞)
總部位在上海的化妝品牌「麗人麗妝」。(取材自上游新聞)

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