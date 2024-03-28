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低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

記者謝守真／即時報導
台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）
台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

陸股持續低迷，滬指27日再度跌破3,000點大關。不過，上海證券交易所近期卻出現一檔「大妖股」—艾艾精工，15個交易日竟拉出14根漲停板，迫使公司接連發布風險提示。艾艾精工股價一度回檔，但28日盤中股價又快速彈升，5分鐘內大漲超過2%，之後股價呈現劇烈震盪。

艾艾精工由涂木林、蔡瑞美夫婦創立，1993年赴上海投資，一開始從代理歐洲工業輸送帶做起，之後自行設廠生產各類工業輸送帶，產品客戶涵蓋食品、鋼材加工、鋁型材擠出、紡織印染、菸草等行業，北京首都機場第三航站的行李輸送帶也是艾艾的產品。

艾艾精工2014年1月24日在北京新三板掛牌，2017年5月25日成功轉板在上海A股。

據中新經緯報導，艾艾精工並非A股市場熱門股票，其市值不足人民幣50億元（約7億美元），年淨利也不高。但本月5日起，艾艾精工卻持續漲停，3月22日收跌8.03%，但次日又漲停，累計15個交易日就拉出14根漲停板，股價從人民幣9.45元飆升至33.01元，區間累計漲幅高達294.3%。

大漲期間，艾艾精工自3月6日晚間起至少先後發布了20條公告，均涉及股票交易異常波動或者風險提示。

第一財經指出，由於艾艾精工股價一路高漲，22日，上海交易所公告對艾艾精工等嚴重異常波動股票進行重點監控。

艾艾精工25日晚間發布的風險提示也稱，公司股近期股價「嚴重偏離市場和產業走勢」。截至當日，公司滾動本益比為-2113.94倍（主要因2022年第4季虧損），股價淨值比為9.78倍，顯著高於同行業，累計換手率201%，存在市場情緒過熱的情形。

艾艾精工提醒投資人，目前公司股價漲幅已與公司經營情況嚴重偏離，「存在非理性炒作風險，隨時有快速下跌的可能」。

上述公告發布後，26日，艾艾精工股價隨即跌停，27日跌幅也一度達到7.64%。但28日開盤後股價又快速反彈，一度在5分鐘內大漲超過2%，之後又明顯拉回。

有分析指，艾艾精工此輪暴漲背後與遊資大力買進有密切關係。另，業績預告顯示，該公司料2023年預計實現獲利僅約人民幣550萬元至800萬元。

事實上，近年來，艾艾精工的營運已陷入成長瓶頸，公司營收在2011年達到人民幣1.27億元後，就一直盤旋在1億元至2億元之間。

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