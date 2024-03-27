不到2歲...熊貓「青糍」病亡 腸梗併發腸套疊

「青糍」因腸套疊死亡。（取材自中國大熊貓保護研究中心）

中國大熊貓保護研究中心一隻不到兩歲的大熊貓「青糍」，因患罕見腸梗阻併發腸套疊，病情危重，搶救無效於3月23日死亡。

據「中國大熊貓保護研究中心」微信 公號消息，「青糍」，雌性，2022年6月21日出生於熊貓中心臥龍核桃 坪基地，自3月2日發病以來，研究中心多次聯合華西等醫院會診，3月5日完成腸阻塞手術。恢復過程中，「青糍」又突發腸套疊並引發二次梗阻，3月17日進行急診手術，壞死腸段被順利切除。隨後，雖專家團隊每天24小時精心護理，但仍未能挽留住「青糍」的生命。

大熊貓腸套疊是比腸阻塞更為兇險的急腹症，是部分腸管及其腸系膜套入與其相連的腸腔內，導致腸內容物通過障礙，極易引起腸穿孔、腸壞死、腹膜炎，甚至休克，搶救時間非常短暫。 「青糍」病情是熊貓中心近年來發現和經歷的首個大熊貓腸阻塞併發腸套疊病例。

獸醫表示，「你是個堅強勇敢的baby，很強壯地撐過了兩次手術。但遺憾的是，我們雖然竭盡全力，還是沒能留住你，願你在熊貓星球沒有病痛！」

飼養員稱，親愛的「青糍」乖乖，抱歉還沒好好地跟你告個別，沒有想到那天在獸醫院見到的居然是最後一面。說實在話，此時的我真的是思緒萬千。雖然與你相處沒多久，但你每次都白我的那個眼神，將會是我最深處的思念。乖乖，看到你難受的樣子，我又不能為你做什麼，除了心疼還是心疼。乖乖，熊貓星球上沒有病痛，乖乖，一路走好！