中國國足終於贏了 世預賽亞洲區4：1勝新加坡

3月26日，2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽36強賽C組第4輪的比賽在天津舉行，中國隊主場對陣新加坡隊。圖為中國隊球員武磊（中）在比賽中。(中新社)

世預賽亞洲區36強賽第四輪26日全面開始，C組中國男足坐鎮主場，在天津迎戰新加坡 隊，終於取得了久違的勝利，以4：1戰勝新加坡，4輪過後2勝1平1負拿到7分暫列小組第二，保留晉級18強賽的主動權。下一場將決戰泰國 ，國足贏泰國就能提早出線。

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香港 文匯報綜合新浪體育及騰訊新聞報導，第21分鐘，武磊接到張玉寧的助攻獲得單刀機會，精采挑射連場破門。第22分鐘，劉洋出現漏人情況，拉姆利中路包抄破門，國足被秒平。第65分鐘，費南多打進了高准翼製造的點球，完成國家隊處子球。第85分鐘和第89分鐘，武磊再次破門，緊接著又助攻韋世豪進球。

報導指出，客場對陣新加坡一戰，武磊上半場就梅開二度，賽後被評選為全場最佳球員。本場比賽，武磊再次梅開二度，國足生涯第一次連續兩場至少打入兩球。在世預賽裡，武磊36次出場打入20球，送出5次助攻，參與25球。

遺憾的是，武磊也因為踢倒對手被黃牌警告，將在主場對陣泰國一戰自動停賽。誰來頂替武磊，成為教練伊萬科維奇面對的一大難題。

當天C組的另外一場比賽中，南韓隊客場3：0戰勝泰國隊，以十分優勢繼續列小組第一，國足七分排名小組第二，泰國隊暫列小組第三。根據賽程，36強賽9個小組中的小組第一和小組第二共計18支球隊將會晉級到世預賽的第三階段。