我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

恒大撤回破產保護申請 律師解讀：再續債務重組談判

記者賴錦宏、林宸誼／綜合報導
地產龍頭中國恒大集團公告，已向美國法院提交撤回破產保護申請。（路透）
地產龍頭中國恒大集團公告，已向美國法院提交撤回破產保護申請。（路透）

深陷債務危機的中國地產龍頭中國恒大集團公告，已向美國法院提交撤回破產保護申請，將根據美國法規提出新申請以支持適當方案。律師解讀，恒大接下來可能會採繼續債務重組談判、引入戰略投資者、內部重組三種方式的其中之一。

中國恒大集團24日在香港交易所發出公告，鑑於共同及各別清盤人的委任，預計境外債券協議安排將不會以目前的方式進行。據共同及各別清盤人了解，恒大、景程和天基的前外國代表的法律顧問已於2024年3月22日向美國法院提交文件，撤回恒大、景程和天基各自的破產保護申請。

公告稱，共同及各別清盤人仍專注於履行其職責為該公司債權人和其他利益相關者保全、最大化及返還價值。在現階段，所有方案仍有待考慮，共同及各別清盤人將根據美國法典第11編第15章提出新的申請，以支持其認為必要或適當的方案。

中國恒大集團去年8月依據美國「破產法」第15章在紐約申請破產保護。申請同時表明，該集團正尋求對位於香港、開曼群島和英屬維京群島的三家公司進行重組談判的認可。恒大集團關聯公司天基控股（Tianji）、景程有限公司（Scenery Journey）也根據第15章向曼哈頓破產法庭申請破產保護。

不過，恒大集團澄清公司向美國法院提出申請是境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。

根據上述條款，正在接受債權重組的公司，其美國資產可申請得到保護，債權人不可起訴或扣押該公司在美國的資產。

中國證監會本月18日曾公告，向恒大集團附屬公司恒大地產實施罰款，並擬禁止恒大集團創辦人許家印進入證券市場。同日，咸寧市中級人民法院向中國恒大集團發出限制消費令，對該集團及其法定代表人許家印實施高消費限制措施。

上海高朋律師事務所台籍律師楊勢如解釋，在繼續債務重組談判方面，中國恒大可能會提包括延長債務到期日、減少利息支付、債轉股或其他債權人可能接受的方案。

其次在引入戰略投資者方面，他認為，中國恒大可能會尋求引入新的投資者、合作夥伴，注入新的資金來改善公司的財務狀況。

若是選內部重組，楊勢如指出，中國恒大可能會進行內部重組，以降低成本和提高盈利能力。

恒大集團 破產 投資

上一則

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

下一則

貴州11歲童厭學被訓 舉報父藏槍 公安查獲一把射釘槍

延伸閱讀

美國星光青少年才藝大賽4月開跑 優勝者將登卡內基音樂廳

美國星光青少年才藝大賽4月開跑 優勝者將登卡內基音樂廳
砸重金60億 美催動工業減碳

砸重金60億 美催動工業減碳
紐約客談／當我們不夠「美國」

紐約客談／當我們不夠「美國」
蓋拉格將離開國會 莫萊納爾接任中國特別委員會主席

蓋拉格將離開國會 莫萊納爾接任中國特別委員會主席

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍