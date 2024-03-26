恒大撤回破產保護申請 律師解讀：再續債務重組談判

地產龍頭中國恒大集團公告，已向美國法院提交撤回破產保護申請。（路透）

深陷債務危機的中國地產龍頭中國恒大集團 公告，已向美國法院提交撤回破產 保護申請，將根據美國法規提出新申請以支持適當方案。律師解讀，恒大接下來可能會採繼續債務重組談判、引入戰略投資 者、內部重組三種方式的其中之一。

中國恒大集團24日在香港交易所發出公告，鑑於共同及各別清盤人的委任，預計境外債券協議安排將不會以目前的方式進行。據共同及各別清盤人了解，恒大、景程和天基的前外國代表的法律顧問已於2024年3月22日向美國法院提交文件，撤回恒大、景程和天基各自的破產保護申請。

公告稱，共同及各別清盤人仍專注於履行其職責為該公司債權人和其他利益相關者保全、最大化及返還價值。在現階段，所有方案仍有待考慮，共同及各別清盤人將根據美國法典第11編第15章提出新的申請，以支持其認為必要或適當的方案。

中國恒大集團去年8月依據美國「破產法」第15章在紐約申請破產保護。申請同時表明，該集團正尋求對位於香港、開曼群島和英屬維京群島的三家公司進行重組談判的認可。恒大集團關聯公司天基控股（Tianji）、景程有限公司（Scenery Journey）也根據第15章向曼哈頓破產法庭申請破產保護。

不過，恒大集團澄清公司向美國法院提出申請是境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。

根據上述條款，正在接受債權重組的公司，其美國資產可申請得到保護，債權人不可起訴或扣押該公司在美國的資產。

中國證監會本月18日曾公告，向恒大集團附屬公司恒大地產實施罰款，並擬禁止恒大集團創辦人許家印進入證券市場。同日，咸寧市中級人民法院向中國恒大集團發出限制消費令，對該集團及其法定代表人許家印實施高消費限制措施。

上海高朋律師事務所台籍律師楊勢如解釋，在繼續債務重組談判方面，中國恒大可能會提包括延長債務到期日、減少利息支付、債轉股或其他債權人可能接受的方案。

其次在引入戰略投資者方面，他認為，中國恒大可能會尋求引入新的投資者、合作夥伴，注入新的資金來改善公司的財務狀況。

若是選內部重組，楊勢如指出，中國恒大可能會進行內部重組，以降低成本和提高盈利能力。