張庭夫婦捲土重來 「TST庭祕密」開店65天只賣出3件

張庭（左）、林瑞陽夫妻財產遭解封後捲土重來，公司近日展開線下活動。（取材自微博）

台灣藝人張庭、林瑞陽名下資產解凍後，公司近日展開線下活動，會員內容更隱蔽，被陸媒形容「微商教母捲土重來」，不過，截至23日，開店65天銷量僅3件。

紅星新聞報導，在陷入傳銷風波的兩年時間中，張庭的社交帳號一度停止更新日常內容，直到去年12月她才又開始更新一些養生日常、公益等內容的微博 ，但從未再提及過「TST庭祕密」。不過，陸媒注意到，張庭已經帶著她的TST庭祕密捲土重來。今年1月，公眾號「庭美麗學苑」正式註冊，後通過企業認證，認證的主體為「上海妝灩庭貿易有限公司」（下稱「妝灩庭公司」），該企業也運營了「庭美麗學苑」的視頻號。

據庭美麗學苑披露，庭美麗國際商學院巡航活動2月開啟，第一站在上海（2月27日-2月28日），第二站在成都（3月21日-3月22日），此後還會到深圳、越南 、新疆 和廣州等地開展活動。張庭以院長的身分在活動中露面，視頻號「庭美麗學苑」關聯了店鋪「TST庭祕密旗艦店」，產品包括面膜、乳液和保濕水等。根據天眼查APP顯示，妝灩庭公司的大股東為上海勝極生物科技有限公司，張淑琴（即張庭）為其法定代表人、執行董事以及受益所有人。

白色衣服為張庭，截圖自視頻號「庭美麗學苑」。（取材自紅星新聞）

TST庭祕密過去之所以陷入傳銷風波，是因為其會員卡被分為了多個層級。早前，紅星新聞曾下載TST庭祕密的APP，APP內有制度課程系統。頁面顯示，TST庭祕密的會員卡被分為臨時卡、藍卡和紅卡等。紅星新聞23日下載TST會員專享APP，但在不是會員的情況下無法登錄，也無法查看APP內的任何內容。

另外，紅星新聞以意向代理人的身分向TST庭祕密方面進行諮詢，對接人表現得較為謹慎，要求記者提交姓名、電話和所在地區等信息，稱在登記一周後會有專人聯繫。而從另一個渠道聯繫的對接人則表示，目前，庭祕密商城會員（即TST庭祕密會員）是無門檻、無要求即可開通，不需要繳費。當記者問及沒有紅、藍卡等會員制度後如何賺錢（紅卡會員過去可通過為他人開卡賺錢）時，該對接人表示「不清楚」，建議記者在開通後進行諮詢。

藝人張庭與林瑞陽在大陸經營美妝事業TST庭祕密，2021年遭控涉嫌傳銷遭到官方調查，公司名下的96套房產被查封，經過2年審理，案件已經被撤銷。