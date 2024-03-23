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網飛版「三體」重現文革紅衛兵批鬥畫面 網：詆毀中國

中國新聞組／北京23日電
「三體」有關文革的內容一直備受關注，第一集的頭五分鐘便已為觀眾呈現了一場文革批鬥的場面。（視頻截圖）
「三體」有關文革的內容一直備受關注，第一集的頭五分鐘便已為觀眾呈現了一場文革批鬥的場面。（視頻截圖）

中國科幻小說家劉慈欣的作品「三體」被海外影片串流公司網飛翻拍，第一集開場呈現中國文化大革命期間，紅衛兵批鬥、毆打科學家的血腥畫面，引發正反兩極評論。

綜合媒體報導，網飛版「三體」由「權力的遊戲」（Game of Thrones）團隊製作而成。第一集開場就是中國文化大革命期間，知識分子在大學遭青年紅衛兵批鬥、暴打致死的畫面。劇中，物理學家葉哲泰因為教授宇宙大爆炸理論，假設了時間起點而被批判是在為上帝的存在留了位置。葉哲泰不僅被妻子背叛，她的女兒更在現場目睹一切卻無能為力。

雖然在Netflix未進入中國市場，不過劇集仍引起大量網民的關注，部分人更指摘該劇是刻意利用文革等元素，以貶低、詆毀中國，「為了一碟醋，包了一盤餃子」，不少網民認為網飛版「三體」顯示外國人眼中的中國依舊壓抑落後瘋狂，只能由西方來拯救。

央視也在2023年播出30集「國版」「三體」，相比網飛版「三體」基於原著把文革作為開幕鏡頭，央視版則是把章節移到了中間。據英國廣播公司報導，這是因為擔心北京當局審查認為過於敏感、政治化，而且當時正值文革結束30周年。

「北京之春」主編胡平表示，經歷過文革的人大部分都還活著，而在中國也有不少披露文革真相的文章、作品，但近年遭到封禁，年輕一代基本上對文化大革命已經漠然無知。這個片子對喚醒文革記憶，還是有幫助的。

值得一提的是，即便中國觀眾翻牆才能觀看網飛版「三體」，依舊吸引許多關注，在社媒做出各種比較評價。這是否將意外引發中國社會對文革的反思及進一步認識？

今年1月，有傳中宣部、網信辦已下令全網屏蔽劇中有關文革批鬥的內容。

餃子 Netflix

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