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天水麻辣燙紅火 「下一站寧夏」 辣糊糊搶客衝熱搜

中國新聞組／北京23日電
寧夏辣糊糊衝上熱搜。（取材自寧夏新聞網）
寧夏辣糊糊衝上熱搜。（取材自寧夏新聞網）

甘肅天水麻辣燙最近火遍全中國，不少人還沒機會吃上一口，就有其他地方文旅流口水，排隊想接住這「潑天的富貴」，紛紛申請「出戰」。甘肅隔壁的寧夏就坐不住了，當地「萬物皆可涮」的辣糊糊近日衝上抖音熱搜，6000多萬人在看。寧夏更提前部署，已開通銀西高鐵、銀蘭高鐵及銀川至天水南動車，主打「吃完天水麻辣燙，下一站，來寧夏吧！」

來源：YouTube

綜合媒體報導，辣糊糊是個啥？可別被它的名字嚇走，它因湯底呈「糊糊」狀而得名，辣的過癮香的饞人，每一口都「上頭」。辣糊糊味道麻辣鮮香，是存在寧夏人記憶中的美食，從1980年代街邊的串串到現在獨具銀川特色的小吃，也成了寧夏人生活中不可或缺的一道美食。

辣糊糊興起於1980年代，那時叫「麻辣串」，是學校門口流動小推車裡售賣的一種小吃，各式簽子涮煮在大鍋湯汁裡，一毛錢一串，幾乎是所有80、90後寧夏人的兒時記憶。

後來，它由街邊口水鍋發展成火鍋，延續了香辣誘人，又大大拓展了涮菜豐富度，成為寧夏特色小吃之一，被譽為「寧夏香辣第一名」。

對於辣糊糊來講，萬物皆可涮！豆皮、土豆片、金針菇、牛筋麵……各種食材在湯裡翻滾，拿一串送入口中，麻辣鮮香與醇厚口感完美融合。

網友熱議，「你這是恩將仇報啊」、「寧夏是寧夏，甘肅是甘肅，這是兩個不同的省份」、「你絕了桿子了你，反向宣傳啊」、「純純在互聯網上勾引我們呀」。

寧夏辣糊糊衝上熱搜。（取材自寧夏新聞網）
寧夏辣糊糊衝上熱搜。（取材自寧夏新聞網）

甘肅 抖音

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