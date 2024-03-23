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搶進蘋果靜安店 果粉排隊60小時沒睡

中國新聞組／北京23日電
排隊進店的除了年輕人，也不缺老人。(取材自周到上海)
排隊進店的除了年輕人，也不缺老人。(取材自周到上海)

蘋果上海靜安店21日晚開幕，蘋果執行長庫克到場迎客，大批果粉到場排隊等進店，有粉絲60小時沒睡，終於與庫克合影並獲得他的三個簽名；有老人自備小板凳、茶水排了14個小時，只為幫女兒領限量白玉蘭意象伴手禮。現場一度有一名大媽大罵果粉「崇洋媚外」，有人鼓掌附和，也有人回懟。前媒體人胡錫進評論，這位大媽的言行與國家對外開放路線嚴重不符。

來源：YouTube

據周到上海報導，儘管距離蘋果上海靜安店已隔了一天，網上針對當果粉「排隊」的盛況消息仍層出不窮。有十幾年「果粉」資歷的成都王先生請了今年所有年假、調休加起來近半個月飛來上海，並提前兩天來排隊，60小時沒睡的他，即使雙眼布滿血絲，手臂和臉被白天的太陽曬得通紅，「這些不重要，我真的圓夢了」。

王先生說，他接觸蘋果手機比較早，也專門讀了庫克的自傳，覺得自己在管理、規畫等方面很優秀。「關鍵是今天是我第一次見到他。一定要跟他合影，一定要跟他要簽名。」他如願成為第一位進店顧客，和庫克握手後，他趕緊從口袋中拿出手機合影留念，然後又拿出提前準備好的庫克自傳、帶蘋果logo的筆記本、初代Apple Watch和筆，獲得了三個簽名。

隊伍中，也有不少老年人。 60多歲的周阿姨自備小板凳，袋子裡還有茶水、麵包。她早上5點到達，排了14個小時。「我女兒叫我來的，幫她領這個開幕禮物，我女兒喜歡這個，我用的也是蘋果手機。中午吃麵包，累肯定累的。」

排隊現場，據網易報導，一位身穿黃衣、頭戴棒球帽和口罩的大媽數度對店外的果粉隊伍大罵：「你們崇洋媚外」，有年輕果粉反駁「我選擇我自己喜歡的產品，不行嗎？」這位大媽爆粗口反嗆「就是因為有你這樣的敗類才買單。」另一位果粉幫腔「你知道，蘋果每年為中國帶來多少就業嗎？」但這位大媽仍不為所動地反嗆說：「不需要，我們有自己的華為！」最後她口中不斷地罵著「敗類」才悻悻然離去。

前資深媒體人胡錫進在微博評論稱，這位大媽不可笑，周圍的掌聲顯示她是有一些群眾基礎的。但是她和她的掌聲，也就是對「崇洋媚外」的定義和怒斥不能成為網上的主流意識形態，而且必須指出，它與國家對外開放的路線嚴重不符。高度稱讚華為，但不意味著要關上國門，用意識形態的力量排斥蘋果和其他外國產品。那是回頭路，是自毀。

王先生身上穿著蘋果總部的T恤，他是蘋果靜安店的第一位進店顧客。(取材自周到上海)
王先生身上穿著蘋果總部的T恤，他是蘋果靜安店的第一位進店顧客。(取材自周到上海)

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