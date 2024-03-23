庫克訪上海受歡迎 華春瑩發對比圖：哪個是自由開放市場?

華春瑩3月21日帖文截圖。(取材自環球時報)

蘋果執行長庫克 現身上海，受到大批果粉熱情歡迎，中國外交部部長助理、發言人華春瑩 21日在社交媒體X平台上發布了一張圖片，對比庫克訪華與TikTok首席執行長周受資出席美國國會聽證會時的畫面，並配文「哪個是自由開放市場？」嘲諷美國。中國官媒環球時報也發表社評指出，在美國不斷打壓中國之際，中國張開臂膀歡迎庫克，「哪個國家對外企更開放？」

據環球網報導，華春瑩在社交媒體X上發布的圖片，上方是上海蘋果靜安零售店21日揭幕時庫克在現場與人群互動的畫面，描述為（美方等所說的）「中國敵意市場」。下方則是去年3月周受資出席美國眾議院能源和商務委員會聽證會時的畫面，描述為（美國自稱的）「美國開放市場」。對於這張圖片，華春瑩配文問道：「哪個是自由開放市場？」

庫克去年3月時也曾訪華，華春瑩當時也發布了類似的庫克與周受資的對比圖片，並配文問道：「哪個國家對外企更開放？」

環球時報也對庫克訪華發表社評指出，庫克在中國所受到的熱情歡迎，與一些中資企業在美國遭遇的截然不同待遇，形成強烈對比，再次折射中美營商環境溫差。也顯示在國際地緣政治風險日趨加劇的背景下，美國高科技產業對中國整個供應鏈和龐大市場的高度重視。

社評指出，這幾年，華盛頓推動的與中國「脫鉤斷鏈」的壓力相當一部分給到了蘋果；一段時間以來，外界不斷傳出蘋果產業鏈「去中國化」的消息，要塑造蘋果在中國「不受歡迎」、中國營商環境「缺乏穩定性」的印象，試圖對其他外資企業形成嚇阻效應。包括庫克此次中國行，也在它們的狙擊範圍內。

社評說，庫克20日訪中，短短幾天裡，華盛頓又出了不少幺蛾子。包括要求對中國產無人機加稅，稱中芯國際「可能」違反了美國法律；還有傳聞稱，拜登 政府正考慮制裁華為的晶片網絡。即使美國政府對中國高科技企業如此嚴厲打壓，庫克和蘋果們也沒有在中國遭遇不公正對待。這種對比讓兩個問題不言自明：「哪個是自由開放市場？」、「哪個國家對外企更開放？」

社評指出，中國很大，太平洋足夠寬，支撐中美共同發展的空間足夠大，故意地把它們說得很狹小是不得人心的。庫克個人以及蘋果公司與整個中國都形成了可持續的良性互動關係，是很有代表性的。