人山人海 蘋果靜安店開門1小時就提前打烊 贈品二手價499元

新店贈品禮盒二手價賣到499元。（取材自每日經濟新聞）

昨晚，全球第二大蘋果零售店在上海市靜安區迎來首批顧客，由於人潮太過火爆，上海地鐵靜安寺站一度臨時限流；原定營業三小時的靜安店也因此僅開門一小時就廣播營業時間提前結束。而此前，早在昨晨7時左右，就有大批民眾排隊等待進店參觀，而蘋果專為靜安店設計的白玉蘭系列開業伴手禮很快就發放一空，黃牛價還飆到了499元（人民幣，下同，約69.3美元）。

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綜合每日經濟新聞、澎湃新聞報導，上海靜安店是蘋果在大中華區最大的旗艦店，總投資 超8340萬元，零售店等級僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。昨晚7時開業消息發布後，近日社交平台上相關討論就居高不下。昨天還不到中午，就已經有近400人在門店前排隊，現場人頭攢動，人氣火爆，據現場的保安說早上7時就很多人排隊了。

昨晚開業前，靜安店四周更被消費者們圍得水泄不通，每隔兩米就有警察在現場維持秩序。上海地鐵一度對靜安寺地鐵站 採取了臨時限流措施。

門店前圍觀群眾大多是蘋果產品的消費者，也有部分人士是抱著看熱鬧心態來的，還有人是專程來見蘋果CEO庫克 。靜安寺廣場地面層被人群圍滿，保安工作人員持喇叭疏導人群單向行走，避免停留、引發擁堵。據保安人員介紹，僅有獲得排隊資格的消費者可以進入蘋果靜安店參觀，當日中午12時左右排隊已截止，外圍人群均無法進入。

據悉，蘋果靜安店開業當天，首批到店的消費者獲贈限量開業禮盒，包括蘋果白玉蘭帆布袋一個、白玉蘭主題蘋果徽章一枚以及白玉蘭貼紙一份，都帶有特別的logo，還帶著白玉蘭花香。這款特別設計的logo靈感來自上海市花白玉蘭，以彰顯上海的創新和開拓精神。