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亞洲最大蘋果店花式營銷 庫克在滬寵粉 網：滿滿求生欲

中國新聞組／上海22日電
蘋果上海靜安AppleStore零售店正式開業，庫克親臨現場揭幕，現場人潮擠爆。（取材自IT之家）
蘋果上海靜安AppleStore零售店正式開業，庫克親臨現場揭幕，現場人潮擠爆。（取材自IT之家）

蘋果執行長庫克（Tim Cook）昨晚現身新開業的蘋果上海靜安店造勢。由於正值蘋果在華銷售額大幅下滑之際，庫克代表蘋果開啟了「寵粉」模式，不僅在一系列「公關攻勢」上融入電視劇「繁花」、舞獅、疊紙遊戲等中國熱門元素「花式營銷」，還特別為這家新店設計了一款以上海市花白玉蘭為靈感的Logo，不少網民直呼「滿滿的求生欲」。

來源：YouTube

據市場調查公司Counterpoint Research最新發布數據，蘋果iPhone今年前六周在中國市場的銷量較去年同期大幅衰退24%，同期華為的手機銷量則大增64%。為此，蘋果公司執行長庫克於20日抵達上海，昨晚現身蘋果上海靜安店的開業儀式，現場湧進數千名果粉將他團團圍住並歡呼，庫克親切與果粉合影，但未發表公開演講。

上海靜安店等級僅次於紐約第五大道蘋果全球旗艦店，是全球第二大、亞洲規模最大的蘋果門店。據IT之家報導，新店員工多達150名，為慶祝這家新店開幕，蘋果還設計了一款以上海市花白玉蘭為靈感的Logo。

上海第一財經形容庫克20日在上海的公開活動是「花式營銷」，滬語電視劇「繁花」、舞獅、疊紙遊戲等當下中國熱門元素陸續出現在庫克的行程中。

據路透報導，庫克20日在微博用中文發文說：「儂好上海！今早與（中國藝人）鄭愷一起外灘漫步，並品嘗一頓傳統上海早餐。回到這座非凡的城市總是令我特別欣喜。」隨後參訪了導演呂末的工作室，並拜訪疊紙遊戲公司與創作者進行交流。庫克還與比亞迪董事長王傳福等多家蘋果供應鏈廠商會面，稱「對於蘋果的供應鏈來說，我覺得沒有比中國更為重要的地方了。」

今年農曆春節前，蘋果曾在中國啟動「限時優惠」，3月，第三方零售商再次對蘋果iPhone 15系列手機全面降價，幅度多達千元（人民幣，下同，約140美元）。第一財經指出，一系列降價促銷動作被解讀為蘋果針對銷量下滑所採取的行動，這也反映了蘋果公司在中國面臨的激烈競爭環境。

與全球市場相比，蘋果公司在中國市場的表現顯得不盡如人意。截至2023年12月30日的2024財年的第一季，蘋果在大中華區的營收年比衰退12.91%，為2020年初以來最差的第一季度表現。

另據觀察者網報導，金融時報報導指出，中國是蘋果產品的重要市場和巨大製造基地。在地緣政治緊張局勢不斷加劇之際，庫克頻繁訪問中國，展開「公關攻勢」。

此前，iPhone等產品在華銷售受挫之際，蘋果公司即採取多個措施加碼中國市場。比如，將投資超過10億元在深圳新開一個應用研究實驗室，並深化與本地供應商的合作等。

蘋果iPhone今年前六周在中國市場的銷量較去年同期大幅衰退24%，圖為將於21...
蘋果iPhone今年前六周在中國市場的銷量較去年同期大幅衰退24%，圖為將於21日開幕、位於上海靜安區的全球第二大蘋果店。（新華社）

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