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「贏1場太難了」 中國國足2球領先 被星踢平 球迷：無語至極

中國新聞組／北京22日電

貪汙、受賄、賭球…風波不斷的中國國家足球隊21日在世界盃亞洲區外圍賽次圈C組比賽，雖藉前鋒武磊上半場頭頂腳踢梅開二度，卻在下半場連失兩球，被地主隊新加坡以2：2逼和，令克羅地亞籍新帥伊萬科維奇無緣開門紅。國足賽後續排第3，與泰國隊同分。國足兩球領先卻痛失好局，中國球迷熱議「贏一場太難了」、「無語至極，這種惡心找誰說？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，國足此役以武磊、張玉寧和費南多攻堅，坐鎮中場的是李源一、謝鵬飛及王上源。11分鐘，王上源右路傳球給武磊頂入打開紀錄。武磊後來把握哈辛辛尼接球甩手補中，國足上半場以兩球領先。

中國球迷已經等待國足勝利太久了，只可惜又是失望而歸。

在最新一期國際足總世界排名中，國足排在世界第88、亞洲第13位，新加坡則排在世界第156、亞洲第31位。

根據雙方公布的23人比賽大名單，國足總估值身價達1042.5萬歐元（約1132.64萬美元），而新加坡球員總估值身價為322.5萬歐元。

張玉寧（右）在比賽中突破。（取材自澎湃新聞）
張玉寧（右）在比賽中突破。（取材自澎湃新聞）

就先發陣容對比，國足球員總估值身價為570萬歐元，平均年齡為30.4歲。新加坡本場的首發估價身價總和為145萬歐元，平均年齡為29.1歲。

但即使國足各方面都占優勢，但「世界第88名還是被第156名追平了」，讓中國球迷情何以堪，開酸「屁股都不要的下半場」。也有人評論表示：中國隊這場沒輸，我覺得很幸運了。

伊凡科維奇在場下指揮。（取材自澎湃新聞）
伊凡科維奇在場下指揮。（取材自澎湃新聞）

國足新帥伊萬科維奇賽前表示，「對我來說，這是我執教的第一場比賽，我比較激動，我們確實要踢得更有觀賞性、有激情、有攻擊性，可能會帶來一定的風險，但我們願意承擔，相信會帶來一場精采的比賽。」

伊萬科維奇還強調，「要更多進行前場壓迫，讓球員激活自我。我們告訴球員任何失誤都是正常的，要敢於擺脫壓力。」

但這場比賽，國足只踢了上半場45分鐘的好球，2：0之後居然是被追平，有球迷表示，0：0也就罷了，2：2無法接受，怒批「有多惡心就多惡心」。

現場助威的中國隊球迷。（取材自澎湃新聞）
現場助威的中國隊球迷。（取材自澎湃新聞）

國足隊長張琳芃賽後接受採訪稱「我作為隊長沒有帶領好球隊，讓球迷失望了。我們現在連新加坡都無法戰勝，對於我個人來說是一種恥辱；當球隊在場上出現問題的時候，我們的解決方法對我來說接受不了。」

儘管隊長勇於自我檢討，但仍無法平息球迷怒火，「拋去國家這層關係，真正喜歡足球的人，誰看中國足球呀？有什麼技戰術可言呀？早點解散吧。」

評論員韓喬生在微博發文評論這場比賽表示，「世預賽新加坡主場2：2戰平國足，武磊雙響幫助球隊大比分領先，但一個錯誤的調整讓國足痛失好局啊！就像我之前說那樣，主教練伊萬科維奇是有東西但有限…他錯誤的換人調整，導致到手的3分變1分。」

武磊梅開二度。（取材自澎湃新聞）
武磊梅開二度。（取材自澎湃新聞）

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