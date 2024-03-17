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中國地質大學教授用AI寫論文？忘刪GPT提示詞惹疑

中國新聞組╱北京17日電
中國地質大學一名教授發表論文，被發現有ChatGPT常見的提示詞，引來AI代寫論文質疑。(取材自微博)
中國地質大學一名教授發表論文，被發現有ChatGPT常見的提示詞，引來AI代寫論文質疑。(取材自微博)

中國地質大學一名劉姓教授在國外期刊公開發表的SCI論文，被發現有ChatGPT常見的提示詞，引來使用AI代寫論文的質疑。目前校方還無法聯繫上該名教授，對網上質疑表示不清楚。

瀟湘晨報報導，篇論文發表於一本《表面和界面》的期刊上，劉姓教授為署名作者；其背後出版集團愛思唯爾是全球領先的科學與醫學信息服務機構，旗下出版《柳葉刀》、《細胞》等2800多種學術期刊。

如果劉姓教授確實使用AI撰寫論文，依據中國相關法規，會認定他是學術不端行為。

中國地質大學綜合辦回覆稱，不太清楚此事。記者通過教師郵箱聯繫該教授，截至發稿前，一直未能得到回應。

根據學院官網，劉姓教授任教於中國地質大學材料與工程學院，是正高級教授。論文作者署名次數488次，相關論文共被學術圈引用1324次。自2006年9月擔任材料工程教研室主任至今，負責教研室的日常事務、教學組織以及「材料科學與工程」專業建設和和學科建設。

網友紛紛評論說「原來你們都背著我們在用GPT」、「好好好，都在用ChatGPT，我就放心了」、「很正常，今後人工智能替作者寫稿件，是大勢所趨」、「科研為什麽不能用GPT輔助？用了GPT不代表文章是GPT寫的」、「丟臉丟到國外去了，能發出來也是一種奇蹟」、「是怎麽做到的？ Chatgpt牆內可用？」、「同行評議專家在哪裡」、「就想知道發表這個論文教授是得到了2000美元還是花出去了2000美元」。

中國地質大學劉姓教授的論文，開頭疑似有ChatGPT的常用提示語。(取材自瀟湘晨...
中國地質大學劉姓教授的論文，開頭疑似有ChatGPT的常用提示語。(取材自瀟湘晨報)

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