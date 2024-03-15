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韓電影掀「臉上寫漢字」熱潮 中網友開酸：那是屈辱行為

中國新聞組／綜合報導
南韓驚悚懸疑片「破墓」劇中角色在臉上寫漢字驅邪，帶動臉印漢字風潮，也引發中韓網民筆戰。(取材自微博)
南韓驚悚懸疑片「破墓」劇中角色在臉上寫漢字驅邪，帶動臉印漢字風潮，也引發中韓網民筆戰。(取材自微博)

南韓驚悚懸疑片「破墓」，在韓觀影人次已經達800萬名，由於劇中角色在臉上寫漢字驅邪，帶動臉印漢字風潮，但也間接掀起中韓網友的網路罵戰，有中國網民看了譏諷「臉上寫漢字在中國是極其羞辱的行為」，該發文隨即遭到南韓網友反駁。

來源：YouTube

「朝鮮日報」報導，在電影「破墓」中，為了驅除疾病與災禍、演員李到晛扮演的角色在全身寫上佛經漢字。多名角色後來也紛紛跟進，在電影的宣傳海報中，各角色的臉上寫滿漢字。此舉在南韓引發風潮，許多人紛紛在自己或偶像的照片上「P」漢字，分享到網路上。

社交媒體X（前稱Twitter）上，有中國網友發文表示，「在中國，在臉上寫字或刻字的行為是非常侮辱、屈辱的行為，韓國人在臉上P根本都不認識的漢字，真是可笑。」不僅如此，他還指出南韓人眼中某些帥氣的漢字，翻譯成中文後的意思其實非常好笑。截至13日為止，該則貼文的瀏覽次數已超過600萬。

相關討論被轉貼上到南韓論壇theqoo上，PO文網友附文寫著「看起來像是非法觀看電影後在發瘋，中國不愧是韓國的文化附屬國，漢字不等於中文」。南韓網友留言反駁中國網友說法：「那不是單純的漢字，而是一種咒術行為」、「『破墓』是南韓電影，若依據南韓文化來思考，這樣的行為並不是侮辱」、「英國人有在管其他國家的人怎麼用英文字母嗎」。

還有網友痛批「中國狹隘的思考方式，就國際角度來看才失禮」、「因為南韓電影大賣，你自卑了嗎？」。就連南韓的教授徐靜德都出面表示：「對一部電影有批評很好，但想給中國網友忠告，請從現在起，不要偷看南韓影視內容。」暗諷中國網友偷看盜版電影的風氣。此外，有超過100家韓媒報導此事。

討論留言又被搬到了微博，中國網友也不甘示弱，怒批「南韓人知道是中國古代的刑罰嗎？果然沒有歷史底蘊的偷國，除了偷就是跟風」、「腦殘的南韓人不會覺得這是中國時尚吧？」。「偷中國文化之前沒做好功課，甚至他們連寫的是什麽都不知道，『小狗』『兔子』都能寫臉上，笑死。」

圖為電影「破墓」海報。(取材自微博)
圖為電影「破墓」海報。(取材自微博)

南韓 盜版 字母

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