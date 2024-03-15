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燕郊爆燃初判燃氣管道洩漏 民疑地鐵施工釀災

中國新聞組／北京15日電
河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路一臨街商鋪，13日上午發生爆燃，現場冒出巨大火球，多輛車被炸、玻璃被震碎。（路透）
河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路一臨街商鋪，13日上午發生爆燃，現場冒出巨大火球，多輛車被炸、玻璃被震碎。（路透）

河北省三河市燕郊鎮一棟4層樓房13日上午發生大爆炸夷為平地，造成7死27傷。事故調查專家組14日到場初步研判，應是燃氣管道洩漏釀災。至於氣體具體外洩發生在哪家店鋪，還需進一步調查。此外，三河官方通報回應表示，對「央視記者燕郊採訪遇阻」表示歉意後，似乎誠意不夠，河北省委同日強調要自覺接受輿論監督，支持和保障媒體記者正當採訪。

來源：自由亞洲電台

央視報導，三河市燕郊鎮爆燃事故調查專家組長劉福來指出，爆燃事故原因初步判斷為燃氣管道洩漏。爆燃事故引爆點的位置位於炸雞店所在的整體建築結構，但具體是哪一家店還需後續調查。他表示，瓦斯管道洩漏點距離地表有一定深度，正在精確偵測洩漏點。

三河市應急管理局局長紀宏圖指出，燕郊鎮較早地開通了管道燃氣，地下管網比較複雜，老的管網已經使用20多年，埋藏最深的位於地下12公尺，事故調查難度較大，難以確定單點洩漏還是多點洩漏。

紀宏圖強調，爆燃事故與部分經營業主操作不當「沒有直接關係」。

儘管初步研判是燃氣管道洩漏釀禍，但根據報導，燕郊共有百川、泰達兩家燃氣公司，對於此次爆炸案，百川13日表示，還未接獲政府相關部門的通知，也不清楚爆燃店舖是否為客戶；泰達則稱涉事商家非客戶，燃氣管道沒問題。責任歸屬有待進一步釐清。

鳳凰周刊14日曾披露，當地居民質疑更引發天然氣洩漏的可能是附近正在施工中的地鐵22號線。據透露，他們曾多次投訴在居民樓附近興建地鐵一事，稱住宅樓和排氣口工程僅距離10公尺。此前由於施工地點距居民樓太近，曾導致過兩次嚴重的電路問題。不過這篇報導推出沒多久就遭下架。不少網民質疑當局「掩蓋真相」。

另外，爆燃事故發生後，社交媒體上卻傳出央視等記者被阻攔視頻。在中國記協罕見發聲批評，強調「正當採訪是記者的權利」後，河北三河官方14日表示表示歉意，對相關人員進行嚴厲批評，今後工作中將積極主動搭建與媒體的溝通平台，切實保障記者採訪權利並提供更多便利。

河北省委書記、省人大常委會主任倪岳峰14日則主持召開市縣黨政主要負責人專題會議，強調完善突發事件應急處置機制，強化現場統籌調度，及時發布權威信息，有效回應社會關切。

河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃事故，造成7人死亡、27人受傷，事故原因初判為「燃...
河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃事故，造成7人死亡、27人受傷，事故原因初判為「燃氣管道洩漏」釀災。（路透）

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