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河南夫妻「賣房賣車帶孩子遊學1年」有人想效仿 他們回應了

中國新聞組／北京15日電
「芒果爸爸帶娃」上分享的遊學日常。（視頻截圖）
「芒果爸爸帶娃」上分享的遊學日常。（視頻截圖）

秉持著「讀萬卷書，也要行萬裡路」的教育理念，一對來自鄭州的夫妻決定賣房賣車，加上以前大約三四十萬元（人民幣，下同）的積蓄，花一年時間帶著六歲的兒子自駕遊遍新疆甘肅、青海、廣東、海南等十來個省份。對於有網友想仿效他們辭職帶孩子去遊學，這位爸爸提醒，必須慎重做好最壞的打算，否則把錢花完了，那時候可能就是一場災難。

據紅星新聞報導，在某短視頻平台「芒果爸爸帶娃」帳號上去年9月1日，芒果爸爸便發布視頻表示要帶著孩子自駕遊學中國；隨後就開始不斷更新他們的遊學經歷，包括抵達青海後遊歷了茫崖翡翠湖，到新疆遊歷了那拉提雪山、布爾津五彩灘、喀納斯等地，再前往甘肅、陝西、海南等。

對於一家人的遊學視頻受到網友們關注，「芒果爸爸」表示，他的初衷是兒子幼兒園畢業後差幾天才到上小學的年齡，他和妻子不想讓孩子去上幼小銜接，就趁這一年的空隙，帶孩子出來見見世界。另外，六年來他給孩子讀了幾千本書的故事，書上的東西如果能結合實踐可能會更好，於是把一年分成六個階段，每一個階段從40多天到兩個多月不等帶孩子出門遊學。

芒果爸爸表示，網傳他們賣房賣車帶孩子出去遊學是屬實的。「我們賣了家裡的兩輛車，分別是一輛越野、一輛轎車，然後買了一輛床車。房子的話，則是考慮到出去遊學會花不少錢，想寬鬆一些，便掛出了家裡的另外一套房，但一直沒賣出去。」不過他說他們會繼續賣房，畢竟這一趟下來也花了不少錢，需要盡快地收回現金。

孩子在遊學途中感受自然。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
孩子在遊學途中感受自然。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

「其實，我們家本身是有一定經濟基礎的。因為我以前是做房地產的，加上那幾年市場形勢比較好，掙了點錢。孩子媽媽則是在媒體辭職後，開了一家公關公司，在我們本地做一個高端的論壇，發展還可以，也掙了一些錢。因此這次出來遊學，我們花的幾乎是以前的積蓄，大約有三四十萬元。」他說。

芒果爸爸說，這場遊學帶給家庭最大的影響，最主要是孩子的見識。出發前，孩子像隻坐井觀天的小青蛙，出來後，眼界就打開了，開始知道這個世界的繁華，漸漸改變了很多以往的簡單想法。

另外一個比較大的影響則是父母對孩子的陪伴。「我的育兒觀念是『慢就是快』」。現在的很多家長對孩子的教育『圖快』，想贏在起跑線，從小學、幼兒園開始，就逼著孩子要早早地認字、拼音、計算……把自己也搞得很焦慮，但其實真沒有必要。」他說，現在他也沒有教孩子正式認字，但會帶著孩子閱讀，孩子也很享受讀書的過程。

遊學途中，芒果爸爸會帶著兒子進一步了解各地的文化知識。（取材自紅星新聞／受訪者供...
遊學途中，芒果爸爸會帶著兒子進一步了解各地的文化知識。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

芒果爸爸說，這幾年他們做自媒體並沒掙什麼錢，也沒精力做視頻帶貨，櫥窗裡的貨物確實有一點收入，但很少。對於有網民認為他們在炒作，他表示，「我們並沒有精力與時間去炒作。」

對於有網民也說要學他們辭職、賣房賣車去帶孩子遊學，芒果爸爸說，這個還是要慎重，畢竟賣車賣房後，怎麼生存都要考慮進去；其次是需要盤算一下自己的家庭情況和承受能力，做好最壞的打算。否則把錢花完了，那時候可能就是一場災難。

甘肅 新疆 自駕

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