感受美好…四川高校師生放7天春假 鼓勵「去賞花去戀愛」

首屆「春假」中，學生們賞花踏春。（取材自紅星新聞）

四川西南航空職業學院昨（14日）發布通知，學院所屬泛美教育集團要求教育和實業板塊員工全部帶薪休春假，號召全校師生在3月30日至4月5日七天春假裡，帶上家人、愛侶去度春假，感受春天和愛情的美好。同屬泛美教育集團的綿陽飛行職業學院、青島航空科技職業學院等10所大中專院校也實行春假制度，有學校還準備了萬元人民幣禮包，讓學生們去賞花，去戀愛。

據中國青年報報導，近年來，關於推行學生春假制度深受社會關注，「專家建議增加學生春假」也多次登上熱搜。據了解，這是四川西南航空職業學院例行春假制度的第三年，綿陽飛行職業學院、青島航空科技職業學院等10所大中專院校也實行春假制度，讓老師們實現帶薪休假，讓同學們走出課堂、走出校園，去接觸大自然。

「從2019年開始實行放春假以來，春假成為我校固定的假期單元，深受學校師生的喜歡和社會的好評。」四川西南航空職業學院相關負責人表示，「以春遊的形式鼓勵學生走出校園，去看綠水青山，去體驗戀愛的美好，是將生命教育、規律教育、情感教育、社會實踐等內容相結合的重要舉措。」春假是將周末、清明節假期作了適當的調整，並不會縮短上課的時間。

四川西南航空職業學院放春假通知。（取材自中國青年報／學校官網截圖）

四川西南航空職業學院也將圍繞春假主題給全體師生布置好相對應的各種作業和實踐活動，作業形式包含但不限於旅遊日記、成長報告、手工制作、抖音 視頻等，返校後還將舉行春假作業展示。

「每年春假期間，有同學和戀人春遊賞花，享受戀愛的美好；有同學參與社會實踐活動，開闊視野，將所學回饋社會；還有同學選擇回家與家人團聚，感受溫馨幸福……認為，在這個快節奏時代，春假非常有必要，可以讓師生學習、工作更張弛有度、生活更飽滿豐盈。

另據紅星新聞，3月14日，四川綿陽飛行職業學院官網也發布春假放假通知，假期同樣是3月30日至4月5日共放假七天，學院呼籲全校師生放下書本，放下工作，拋卻煩憂，帶上家人，帶上愛侶，呼朋引伴，帶上學校送的春假大禮包去賞花，去戀愛。

據介紹，泛美教育集團在2019年首創「泛美春假」，今年也是綿陽飛行職業學院實施「泛美春假」的第二年，主題依舊是「去賞花 去戀愛」。同時，學院還為全校同學準備了2200張A級旅遊景區門票、60部膠片相機以及野餐墊、旅行帆布袋、墨鏡等總價值萬元的春假禮包，為「賞花」「戀愛」助力。

對此，網民們紛紛表示「羨慕」，也有人調侃「催婚催生催到大學校園裡來了」，也有人提醒「要戴好小雨傘」「挺好的，別懷孕就行」。