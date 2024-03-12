憂「共同富裕」波及? 鍾睒睒一年辭12公司職務

農夫山泉董事長鍾睒睒一年來已辭去12家旗下公司的法定代表人。（中新社）

身價人民幣4500億元的中國首富、農夫山泉 董事長鍾睒睒 辭去農夫山泉旗下農夫實業的法定代表人（公司負責人），媒體發現，鍾睒睒短短一年來已辭去12家旗下公司的法定代表人，他目前尚擔任旗下87家公司法定代表人，外界關注可能跟北京當局推動「共同富裕」政策有關，避免成為政策焦點。

澎湃新聞報導，國家企業信用資訊公示系統最新資訊顯示，浙江農夫實業發展有限公司發生工商變更，鍾睒睒卸任法定代表人，郭振卸任經理，新增饒明紅為法定代表人、經理，不過，鍾睒睒仍為該公司執行董事。

浙江農夫實業發展有限公司成立於2006年1月，註冊資本人民幣5000萬元，該公司由農夫山泉股份有限公司全資持股。除前述變更外，浙江農夫實業發展有限公司也變更經營範圍。

據企業資訊平台「天眼查」，自去年來，鍾睒睒已卸任12家農夫山泉旗下公司的法定代表人職務。不過，鍾睒睒目前仍任包括農夫山泉股份有限公司在內的87家公司法定代表人。

另外，「共同富裕」今年在「兩會 」上再度躍上眾人視野。

據新華社2021年8月報導，習近平曾解釋，所謂共同富裕「不是一部分人和一部分地區的富裕，而是全體人民的富裕」。而「人民網」近日在其2024兩會專題指出，堅持把實現人民對美好生活的向往作為現代化建設的出發點和落腳點，著力維護和促進社會公平正義，著力促進全體人民共同富裕，堅決防止兩極分化。

鑑於此，中國社會與經濟環境近來浪潮迭起，首富排名也年年洗牌。2023年財富雜誌「福布斯」公布當年「中國富豪榜」中，近來站在風口上的農夫山泉鍾睒睒居首，而前十還有張一鳴、馬雲、曾毓群等人。而過去的房地產大商許家印、楊惠妍等已在前十消失蹤影。

相較其他首富高調給出「共同富裕」基金，農夫山泉創辦人鍾睒睒與江西贛州合作臍橙基地逾17年，在當地建設的現代化工廠，讓當地農戶收入連年增長，並且從脫貧到共同富裕。目前，贛州當地與農夫山泉直接合作的農戶超過5000多戶，合作果園超過10萬畝，形成了「政府+農民+企業」合作的新型現代化農業模式。