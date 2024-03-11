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「周處除三害」紅火 胡錫進：別因此看扁台灣

中國新聞組╱北京11日電
「周處除三害」中阮經天配戴小豬手表。（取材自微博）
「周處除三害」中阮經天配戴小豬手表。（取材自微博）

台灣電影「周處除三害」在中國大陸正式上映10天，票房已直逼人民幣3.7億元（約5149萬美元）。分析指出，「以暴制暴」題材較罕見，不同族群都能在片中找到共鳴，各種二次創作更形成了「迷因狂歡」。前環球時報總編輯胡錫進看完電影則說，「如果因為『周處』就把台灣看扁了，未免有點幼稚。」而戲中男主角阮經天在劇中配戴的一款粉紅手表也跟著暴紅，被戲稱為最佳「猛男單品」。

對於這部被冠上「大尺度」、「暴力血腥」等標籤的電影，在中國大陸吸引到的觀眾不分男女，各種解讀近期每天都出現在自媒體中，甚至主流嚴肅媒體也經常探討。

中央社報導，一名在北京的影評人從傳播的角度，分析「周」片短時間衝高票房的原因說，此片高畫質的盜版資源在網上很容易找到，結果有利有弊。

這名影評人說，在官方宣傳不多的情況下，正是這些高畫質的盜版資源助力了相關的二次創作和短片在社群傳播，譬如「感謝尊者」的表情包，或是主角阮經天舉槍的照片，配上「給你三秒下班」等字樣。

另據頂端新聞報導，胡錫進看影後點評，讓一個通緝重犯做主角，還那麼有人情味，有正義感，大概在大陸拍不了。但是這不是大陸電影就應該拍得「簡單」的理由，大陸能放這部電影，說明政策面完全可以接受這種故事的複雜性。

胡錫進也說，如果因為這部犯罪片就把台灣看扁了，覺得它深度陰暗，民不聊生，那就過了，未免有點幼稚了。

香港01報導，阮經天在「周處除三害」飾演男主角陳桂林，相當重視這支粉紅小豬手表，這是奶奶留給他的遺物；陳桂林展示了再怎麼凶惡的人，內心仍有柔弱一面。

社交平台上，不少大陸網友追趕潮流，給自己的電子手表設置了小豬表盤。淘寶熱搜榜中，「陳桂林同款手表」熱度754.5萬，排名第三。多家售賣同款手表的店舖顯示預售。有商家介紹，「最近看到很多人在網路搜尋同款手表，目前店裡已賣斷貨，正聯繫工廠加急生產。」

「周處除三害」讓這款小豬手表暴紅。（取材自微博）
「周處除三害」讓這款小豬手表暴紅。（取材自微博）

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