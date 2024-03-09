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英執法者抓亂扔菸頭 鎖定中國留學生？網友反而讚盡責

中國新聞組／綜合報導
菸頭垃圾讓英國頭痛，祭出重罰是解決辦法之一，傳出執法者針對中國留學生開罰；示意圖。(取材自微信)
菸頭垃圾讓英國頭痛，祭出重罰是解決辦法之一，傳出執法者針對中國留學生開罰；示意圖。(取材自微信)

亂拋菸頭當然要罰！但小紅書有網友發文，不滿英國伯明罕兩名執法人員只針對抽菸的中國留學生，只要一見到他們吸菸，就會「躲在一個地方，只要你吐痰扔菸頭，馬上出來給你開罰單」，表示不想看到中國人被針對，更以「DOG」侮辱執法人員。貼文疑似事後被刪除，但被其他人截圖上傳臉書，紛紛留言「他們負責任地在執行職務，為什麼要攻擊？」、「他們的思想真的令人難以理解」。

香港01報導，原PO在小紅書上傳兩名執法人員的照片，並表示他們在英國伯明罕「專門盯抽著菸的中國留學生，開罰單」，當時他在一店舖外等人，只是15分鐘，就見到他們向四名中國留學生開出罰款通知。

原PO指出，相關執法人員在大街上巡邏，見到有人抽菸後，就會躲在一個地方，只要見到對方吐痰和扔菸頭，「馬上出來給你開罰單」，原PO更提醒「大家以後可以編一套自己姓名，裝著不會說英文，報錯自己名字就可以」。

原PO以「DOG」侮辱圖中執法人員，但承認「扔菸頭吐痰的行為的確不是很好」，但「不想看到中國人被針對」，同時強調身為有5000年華夏文明歷史的炎黃子孫，「應該爭先恐後的去當活雷鋒」，意即模仿雷鋒同志樂於助人，保持正直善良。

懷疑貼文事後鬧大，掀起大批網友討論，所以原PO刪文，但被其他人截圖上傳至群組「英國香港人生活交流區」，紛紛留言「華夏5000年文明同扔菸頭有無關係？」、「5000年文明教出隨地吐痰丟菸頭的人」。

不少網友也在微博上分享自己在英國被罰的經歷：「我在路邊蹲下來繫個鞋帶等紅燈，跑過來讓我不要扔菸頭在地上」、「有同學分享在曼城市中心扔菸頭被罰款80鎊。菸，戒掉吧！」、「我那老菸鬼前男友被罰了幾百鎊後直接改了」。

中國留學生 香港 小紅書

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