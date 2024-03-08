河南一公司稱生三胎獎10萬 已有人拿到 網民：杯水車薪

醫護人員正在照看剛出生的嬰兒。示意圖。（新華社）

河南 一公司響應中國「催生」，祭出「生二胎獎勵3萬（人民幣，下同），生三胎獎勵10萬」鼓勵生育措施，男性員工的家屬生育也享有一定比例補貼。據悉已有員工拿到了10萬獎勵。不過看在許多網友眼裡，這樣的公司鳳毛麟角，大部分公司知道女員工懷孕後只會約談或讓她走人，況且「養個孩子都不止10萬，還生仨」。

據澎湃新聞報導，這家公司對生二胎、三胎的員工，全都有獎。該公司工作人員表示，該措施從2022年1月1日開始實行，目前已經有五六名符合條件的員工拿到了獎勵，「我們一直在執行。」據天眼查App 顯示，該公司已在新三板掛牌上市，參保員工554人。

查詢發現，2022年，該公司還曾對外宣布推出了「baby」扶持計畫，明確獎勵自2022年1月1日起正式執行，「入職一年以上的女員工，在職期間享受二胎3萬元、三胎10萬元的生育補貼」。其中特別說明，參照方案，男性員工家屬生育的，也可享受一定比例的補貼。員工小鄭去年得了一對龍鳳胎寶寶，生育補貼還上浮了50%。

其實，近年多地多企業都出台了類似生育獎勵政策。某上市公司為公司新生育員工報銷其子女0至3周歲期間的奶粉、紙尿褲等日常花費，承擔新生二孩員工的公立幼兒園學費，給予生三孩員工一次獎勵10萬元。

2022年1月，某農牧業上市公司宣布，員工生育第一孩獲獎3萬元，第二孩獲獎6萬元，第三孩獲得9萬元。以此計算，一個三孩家庭可以從公司獲得18萬元的獎勵。在產假方面，第一胎在國家標準上加一個月，第二胎加三個月，第三胎12個月。

2022年3月，另一家廣東企業發布內部公告，對生育三孩的職工，給予51000元獎勵。該公司人士表示，出台該獎勵方案，一方面是公司本身具有支持生育的理念，另一方面是響應國家政策號召，承擔社會責任，「企業本身也是社會的一個器官」。

不過，公司的獎勵生育措施看在不少網民眼中，仍無法有效達到鼓勵生育的目的，至少自己和身邊的朋友不會因為這些微的獎勵就衝動生育，畢竟養孩子的花費更多。

網民們紛紛留言：「生吧。資本家需要韭菜。」「這樣的公司鳳毛麟角吧，大部分公司生孩子給你保留工作崗位已經算燒高香了。」「呵，行政知道你懷孕只會約談你，讓你自己走人。」「少來這套，不生就是不生。」「10W養孩子杯水車薪，再說了能給福利 的公司有幾個，給了福利的公司能獎勵幾個，怕不是第二年就停止了。」「養個孩子都不止10萬，還生仨。」