南京二手房進入戰國時代 有開發商「掀桌子」了：倒貼10萬賣房

南京市棲霞區某樓盤返現活動現場。（取材自每日經濟新聞／受訪者供圖）

不少外媒看衰中國振興房市措施，不過據中國媒體報導，以南京為例，二手房正密集掛牌出售，某小區甚至平均每六戶就有一戶在賣房，部分小區房價 回到七年前同期水平。由於競爭激烈，有開發商選擇「掀桌子」，買房就送返現補貼，對購屋者來說相當於倒賺10萬（人民幣，下同），被市場戲稱為「開發商倒貼賣房」，據悉人潮多到「每到周末售樓處都坐不下」。

據每日經濟新聞報導，南京市棲霞區一家樓盤的置業顧問表示：「我們售樓處從元宵節 到3月18日舉行團購返現活動，房價在原有9.5折的基礎上，只要簽約後銀行放款，就能得到公司的返現補貼。」據了解，返現補貼最高達到60萬元，而房源的首付款約50萬元，相當於買房倒送10萬元。

這名置業顧問舉例，在售的94平方米房源，折扣後的房價在2.7萬元/平方米左右，總價為253.8萬元，最低首付2成為50.76萬元。如果選擇1到4樓、11/14/18樓或頂樓的房源可得到9.5折優惠，且可獲得返現補貼。一套三房的精裝修房源，在折扣和補貼完之後，總價不到200萬元，每平方米均價大約降低7000元。

「活動在元宵節一推出，就吸引了很多人來看房，目前一共賣了40多套，每到周末售樓處都坐不下。」該置業顧問稱，有外地客戶得知消息也趕到南京來買房；原先只是對頂樓和底樓的房源補貼，如今活動擴大到了每個樓層，好的樓層補貼少，差的樓層補貼多。

據南京網上房地產 ，該處樓盤共有房源2067套，最早於2020年12月開盤，截至3月6日成交1678套，還有360套房源待售。

另據鏈家網信息，南京棲霞區一共有1.7萬套二手房掛牌在售，具體到上述樓盤附近的萬壽和堯化門板塊，有3553套在售房源，均價在1.8萬到2.2萬元/平方米。

春節以來，南京二手房市場快速回溫，交易量連續2周上漲。我愛我家南京研究院數據顯示，2月26日到3月3日，南京全市二手房成交1602套（含高淳、溧水），環比續漲32.4%。

南京房地產學會副會長孟祥遠坦言，相比新房，現階段南京的二手房由於看得見的確定性、更大的議價空間，而更受買房人的歡迎。

南京二手房掛牌量大，一大批當初上萬人搖號開盤的「神盤」，正在密集出售。比如，溧水的銀城孔雀城薈見未來，掛牌率達到16.64%，相當於每6戶就有一戶在賣房。

據我愛我家南京研究院數據，2月份，南京全市二手房成交4589套（含高淳、溧水），成交均價為26459元/平方米，低價段房源成交比重進一步增加，房價回到7年前同期水平。