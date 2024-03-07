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橫店搶演員拍微短劇 群演工資翻10倍 現實版「霸總」也來橫漂

中國新聞組／北京7日電
蘇楠（右一）正在拍微短劇。(取材自潮新聞)
蘇楠（右一）正在拍微短劇。(取材自潮新聞)

微短劇的走紅帶動了投資潮，今年以來，入駐橫店影視城的劇組同比增長20%以上，但隨之而來的是演員尤其是群演緊缺。據報導，橫店已出現「演員不夠用」現象，在各劇組搶人大戰之下，有人因此兩個月工資翻10倍，現實版金融界「霸總」、退休公務員也趕來「橫漂」，演員通行證「辦證潮」也排隊長達百米。業界估計，未來演員缺口可能會更大。

據潮新聞報導，今年以來，入駐橫店的劇組同比增長20%以上，3月第一周年輕群演缺口約四成。劇組大量需要群眾演員，特別是男青年群演。新註冊演員參加過崗前培訓，就能進劇組當群演。橫店影視城演員公會為此增加了演員通行證辦證時間、名額，3月6日增設到260人，本月可預約辦證名額已擴增85%。

從業6年的群演沈濤（化名）在橫店沒5分鐘就收到了6個演員通告群信息：「補群演100個」、「劇組招募跟組演員，月薪6000到7000元」與兩個月前相比，群演招聘通告至少增加了一倍。以往的普通群演收入約每月三四千元，如今晉升特約演員之後，日薪可以翻3到10倍。

演員公會相關負責人表示，目前「橫漂演員」累積註冊量達13萬。今年已有1400名新演員註冊，同比增長約60%。入圈兩個月演男二，一年出演數十部的影視劇的人並不少。隨著劇組需求猛增，未來，演員缺口可能會更大。

群演短缺也吸引著很多人來此「演員夢」。「橫漂演員」劉林來自新疆，公務員退休後和老伴搬到橫店，不到兩年已出演了多部影視劇，其中微短劇占一半。董樹志是上海一家金融公司創辦人，經過兩次面試就順利拿到男二號的角色；董樹志是現實版的「霸總」，今年春節他留在橫店拍戲，賺到「橫漂」的第一桶金。

也有一些人加入了微短劇的投資潮。來自北京的蘇楠原本是北京的「包工頭」，如今是新入局微短劇投資方。據官方統計，2023年12月，在華夏文化園取景拍攝微短劇的劇組多達六七十個，大劇導演也紛紛入場。因為與投資上千萬元的大劇相比，拍五部微短劇只要有一部走紅就能賺錢，曾有一部較受歡迎的微短劇回報高達2000萬元。

參加培訓的演員們。(取材自潮新聞)
參加培訓的演員們。(取材自潮新聞)

投資 退休 新疆

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