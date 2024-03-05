中國製客機C919第3條航線本周開通 往返上海虹橋和西安咸陽

中國東方航空公司C919大型客機，8日起開通上海虹橋—西安咸陽航線的商業航班，每天往返兩班，這也是C919執行的第3條定期商業航線。圖為中國東方航空2023年使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，從上海飛往北京，開啟首次商業載客飛行。 （中新社）

中國東方航空公司C919大型客機，8日起開通上海虹橋—西安咸陽航線的商業航班，每天往返兩班，這也是C919執行的第3條定期商業航線。

實際登陸東航 官網，8日顯示的機型的確是C919。在此之前，C919已經開通上海虹橋往返成都天府航線，以及上海虹橋往返北京大興航線。

IT之家報導，東航8日起開通C919上海虹橋往返西安咸陽航線，每天往返兩班 MU2152/2157、MU2160/2169，分別由飛機編號 B919E 和 B919A 擔當。

首班C919從上海虹橋機場出發的航班時間為上午8時20分，大約在10時45分到達西安咸陽國際機場。第二班從上海虹橋機場出發的航班時間為下午5時15分，晚間7時45分到達西安咸陽國際機場。

從西安咸陽國際機場出發的C919航班時間為中午12時，在下午2時25分到達上海虹橋國際機場。第二班從西安咸陽國際機場出發的航班時間為晚間9時，當晚10時15分到達上海虹橋機場。

東航2日發布，東航第五架C919大陸國產大飛機正式入列東航機隊。東航於2023年9月28 日與中國商飛簽訂「C919 飛機買賣協定」，向商飛公司購買100架C919飛機，計畫於2024年至2031年分批交付於公司。其中，2024 年計畫交付5架，2025年至2027年每年計畫交付10架，2028年至2030年每年計畫交付15架，2031年計畫交付20架。

中國商飛積極將C919推向國際，在結束新加坡 航展後，2月26日又飛抵越南 廣寧省雲屯國際機場，這也是該機型首次在越南境內降落。

今年初，大陸「全國民航工作會議」召開，會議提出今年將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產客機性能持續提升；做好CJ-1000A 發動機、AG600兩棲飛機等重點型號審定，推進C919飛機EASA（歐洲航空安全局）認可審查，「推動國產客機走出國門」。