兩會新面孔 虛擬主持人播報新聞 蒙古語、藏文都通

兩會上多位民族數字主持人上場播報新聞，令人耳目一新。(取材自人民網)

隨著人工智能技術發展，全國兩會 期間，大量AI 「戰力」加入新聞採編全過程，包括會多種語言、會播報會專訪的數字(虛擬)主持人；根據關鍵詞就能創作海報的「AI畫手」；個性化推薦新聞，用於腳本寫作、翻譯的ChatGPT ……這些採訪「神器」，讓全國兩會的報導更加高效和個性化。

香港大公報報導，每年的全國兩會，也是媒體競技的平台，各種新技術創新應用的報導讓人耳目一新。

人民網於今年全國兩會期間推出「多語種策劃」，六名數字主持人帶網友速覽兩會知識點。除中文數字主持人外，人民網還通過真人圖像風格遷移技術，建立寫實2D數字人形象，融合生成「民文」數字主持人，播報語言覆蓋蒙古文、藏文、維吾爾文、哈薩克文、朝鮮文等語種。

中國青年報也「帶著AI上兩會」，其「青年語料庫」大模型訓練集納了豐富的歷史報導數據，通過深入的數據挖掘和分析，精確地洞察青年群體特性和需求的時代變化，為採編團隊提供數智支持。這些與青年有關的高質量數據將成為「數智主播」（數字人主播）的「智慧大腦」，為生產優質內容提供助力。

今年全國兩會前夕，深圳廣電推出了AI短視頻「詩話古今深AI中國」。視頻運用最新AI技術，以中國詩詞為線索，將2023年中國取得的成就轉化為短視頻中一幀幀詩意畫卷，讓觀眾沉浸式體驗「詩中有畫、畫中有詩」的中國式現代化新圖景。

另外，澎湃新聞、上游新聞、每日經濟新聞等多家中國媒體平台已經接入被視為中國版ChatGPT的「文心一言」，把智能對話技術成果應用在兩會報導等內容生產，不僅可以根據不同平台的傳播要求，生成文字、圖片、聲音、視頻等不同形式的新聞內容，還能借助海量數據分析，提升內容生產的準確性和全面性。