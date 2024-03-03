賈玲減重換臉吹風潮 中國年輕人「爆改」媽媽外婆妝容

沈夢晨鏡頭下的外婆。（取材自微博）

中國導演賈玲爆改自己，以減重 50公斤的巨大形象反差火爆全網，將近期在中國流行的「爆改風」推向高潮。

換容（指通過裝扮彷彿變了一個人似的）、變裝、美拍，年輕人不僅爆改自己，還爆改家人、朋友、鄉里鄉親，甚至寵物。抖音 上有關「萬物皆可爆改」詞條的瀏覽量超過1.8億次；小紅書 有關「爆改」的筆記攻略超過100萬篇，平台還發起了爆改挑戰，並給出靈感素材庫。

在社交平台，不少年輕人留下參與爆改後的心路歷程：「平時忙忙碌碌，通過一次創意，發現了生活中那些被忽略的細枝末節之處、點滴感人之處，自己的心態也產生了微妙變化。」

賈玲減重50公斤，反差火爆全網。 （取材自微博）

蘇州「90後」攝影愛好者沈夢晨，過去愛給外婆拍寫真。在把外婆打造成「網紅」後，最近她用閑暇時間在老家擺起拍照攤位，為鎮上十幾位老人拍寫真，用鏡頭捕捉村民的大笑瞬間。「我的初心就是通過鼓勵，讓他們在鏡頭前自信從容起來。」

從準備道具、整理衣著，到拍攝和贈送照片，在多次與老人的交流中，沈夢晨得知，他們大多已超過80歲，不少老人是孤身留守村裡，其中一位奶奶上次拍照還是20多年前。「她拿到這張新照片後，保存得很小心，用紙一層層裹起來。」沈夢晨百感交集，「希望老人家們能獲得更多陪伴」。

浙江「90後」美妝博主張文清為媽媽爆改妝容的動因，源自父母結婚32周年紀念日，張文清想還原長輩口中「年輕時很漂亮」的媽媽。張文清發現，雖然母親已54歲且很少打扮，但五官精緻。「跟我平時給自己化妝的感覺一模一樣。適合我的妝面她都適合，很神奇。」

「54歲老媽經爆改後像年輕了20歲，老爸都害羞啦，還專程買了鮮花送給她。」張文清笑著回憶，媽媽年輕時是「村花」，生孩子後辛苦工作、努力掙錢，少有時間裝扮自己。這次爆改收穫了數萬名網友的觀看和共鳴：「歲月滄桑了父母，時光催老了容顔，但是愛卻沒有絲毫消退。」

「90後」美妝博主張文清的媽媽在年輕時與爆改妝容後的對比圖。 （取材自中新網）

海南「90後」黎族青年龍籍祥成功為年逾八旬的奶奶變裝——身高不到一米六的奶奶因常年幹農活，臉被曬得黝黑、布滿皺紋，而短視頻畫風一轉，這位普通農婦換裝新中式上衣、國風褲裙，瞬間變身時髦大咖，每一幀運鏡都像時尚大片。

龍籍祥的鄉土情結很重，曾立志走遍中國百個鄉村拍攝時尚大片的他，近期突發奇想給奶奶來場爆改。他說：「奶奶是最好的模特，我不想破壞歲月的質感，沒給她用什麼化妝品，只塗了極淡的口紅。鄰里鄉親刷到視頻後，說奶奶變化很大，很漂亮、有氣場，奶奶非常開心。」

不過，並非所有爆改都能贏得網絡上的好評。有網友稱，也有不少做表面文章、無精神內核、無突出特質的妝容類爆改被固化了，看上去千篇一律。「化妝、服裝、燈光、濾鏡、氛圍」，有網友總結出套路攻略。還有網友建議，美有多重標準，避免過度渲染單一美，倡導健康、多元化審美觀。

「成長就是無數次爆改。」在南京大學社會學院教授陳友華看來，這其實體現了年輕人探究自我、重塑突圍、求新求變、實現超越的精神驅動。