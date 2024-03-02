廣州16歲男得怪病 每天喝9公升水…竟是這裡長腫瘤
廣州16歲少年彬彬（化名）罹患了一種怪病，他不僅每天要喝9公升水，還不停地找東西吃，逢人就問「你有吃的嗎？」。起初，家人擔心是腎臟病或糖尿病，檢查並沒有問題。之後彬彬終於被診斷出腦部腫瘤，經手術及放療後，目前每天只喝3公升水，情緒也穩定了。
江西廣播電視台報導，彬彬爸爸回憶，第一次察覺到孩子異常是在2021年暑假，當時他的飲水量是常人數倍，每天幾乎要喝9公升水，還不停地找東西吃。
一開始，家人擔心彬彬是否有腎功能問題或糖尿病，但是檢查結果卻顯示一切正常。後來，彬彬的喝水量又有所減少，所以也沒有進行下一步的治療。
但一年後，彬彬連行為也變得異常起來，極易被激怒。起初他被當作青春期憂鬱症治療了數月，可病情不但沒有好轉還出現了視野缺損，導致走路摔倒。在多次求醫問診後，彬彬被診斷出腦部腫瘤，進行腫瘤切除術後，彬彬出現短期記憶障礙，體重也從110斤飆升至150斤。
家人說，「切了額葉之後性格也變了，個性和之前完全不一樣，天天一天到晚都要看著他，你不知道他下一秒鐘要做什麼」。
去年5月，彬彬被診斷為混合生殖細胞腫瘤，且術後有復發跡象。由於內分泌失調合併肺部感染，這時的彬彬反覆出現發燒、全身浮腫、情緒煩躁。
廣東三九腦科醫院腫瘤綜合診療科副主任賴名耀表示，孩子當時來院的情況是比較差的，所以希望在抗腫瘤的過程對他的身體狀況影響降到最低，而且也有利於他其他各個系統功能的恢復。
經過四次放療，彬彬的體溫終於正常，情緒也穩定了，每日喝水也控制在3公升左右。
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