世界首例 克隆藏羊在青海誕生

中國首例「克隆藏羊」（前）在青海順利出生。（取材自央視新聞）

由西北農林科技大學團隊聯合青海省西寧市動物疫病預防控制中心培育的「克隆藏羊」在青海順利出生。這是中國首次採用體細胞克隆(複製)技術對現存藏羊群體中的優良個體進行種質復原保存，並用於良種藏羊高效繁育。

央視報導，初生的克隆藏羊重3400公克，臨床檢查健康。目前，基地已經陸續出生了2隻克隆藏羊。

據報導，藏羊養殖業是青藏高原農牧民收入的主要來源之一，但藏羊的繁育效率不高，優秀種公羊利用率低，對産業發展産生較大影響。西北農林科技大學團隊聯合西寧市動物疫病預防控制中心，在青海省科學技術廳的支持下，從2018年一直致力於牦牛藏羊胚胎工程應用技術的研究。

歐拉羊是藏羊中的一個類型，體質結實，肢高體大。這次研究選擇青海河南 蒙古族自治縣阿托蘇呼歐拉羊繁育場牧民專業合作社的3隻優良種公羊和1隻母羊，其中包括體重400餘斤、多次在種公羊比賽中獲獎的頂級歐拉羊。

報導指出，本次克隆胚胎移植的43隻受體羊初檢妊娠率達到58.1%，120天懷孕率達到37.2%，一批小羊將陸續出生。