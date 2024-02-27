馬雲發輓聯悼宗慶後：企業家本色

阿里巴巴集團創辦人馬雲也發輓聯哀悼宗慶後。（路透）

娃哈哈集團創辦人、前中國首富宗慶後25日因病離世，享壽79歲，中國企業界尤其是浙商震動，多人發生悼念，包括曾因「虛實經濟之爭」，引起兩人互罵的阿里巴巴集團創辦人馬雲 ，也發去輓聯，表示「人生搏擊四十不晚，開拓者精神；創業千難夙夜求新，企業家本色」，悼念宗慶後。

據潮新聞報導，宗慶後訃聞發布後，浙商震動，馬雲也發去輓聯悼念。

在此之前，於2016年中國電商產業蓬勃發展，互聯網平台巨頭崛起時，港媒指出，在探討「2016年中國製造業面臨寒冬的深層原因」以及「如何重振實體經濟」的話題上，宗慶後曾被問到，如何看待馬雲提出的「新零售、新製造、新金融、新技術和新資源」五大變革。

當時，宗慶後直言，除了新技術，其他都是胡說八道，並指「（馬雲）本身不是（從事）實體經濟的，（能）製造什麼東西」。之後，在浙江省的一場會議上，原本應同框的馬雲、宗慶後錯開出席時間，接著，馬雲在南京出席一場政商活動時說，實體經濟和虛擬經濟不是對立關係，企業家切不可活在昨天，抱怨明天。

馬雲還指，「不是技術讓你淘汰，是落後思想讓你淘汰，是不願意學習、自以為是讓你淘汰……不是中國的實體經濟不行了，而是你的實體經濟不行了。」上述說法，被認為是兩人就「虛實經濟之爭」互懟。

不過，一個月後兩人公開握手拍照，被認為是「握手言和」，甚至在隔年2017年11月18日，哇哈哈30周年慶典上，娃哈哈還宣布與螞蟻金服達成聯合行銷合作。

據宗慶後治喪委員會26日發出訃告，宗慶後因病醫治無效，於25日10時30分離世，享壽79歲。預定28日在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地舉行追思會。

訊息發布後，杭州市民自發到娃哈哈總部舊址獻花悼念，企業界多人發聲，小米 集團創始人雷軍說，自己沒喝過哇哈哈AD鈣奶，但看過寫宗慶後故事的書，非常欽佩，「一代傳奇，一路走好」；微博知名教育博主張雪峰說，老企業家一路走好；360集團董事長周鴻禕說，希望宗先生的精神能繼續鼓勵中國更多企業家。

於2013年起與娃哈哈集團合作的曼聯足球 俱樂部也發文說，深感悲痛，稱娃哈哈為曼聯在中國發展開啟了一扇大門。

據悉，2013年1月15日，娃哈哈官宣成為曼聯首個中國戰略夥伴。時任曼聯商業總監在採訪中表示，「我們很高興能與像曼聯一樣熱衷創新並在其領域中具有超群實力的公司合作。娃哈哈是中國最具代表性的品牌之一，是當代中國經濟充滿生機、力量十足的象徵。」