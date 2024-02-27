湖北母雞下蛋時被雪埋3天後還活著 網友：啟動待「雞」模式

湖北一隻母雞在雪中下蛋，卻不幸被大雪掩埋，三日之後被發現仍然活著。（視頻截圖）

湖北孝感近日下了一場大雪，大地一片潔白。然而，在這片純白的世界裡，一隻母雞在雪中下蛋，卻不幸被大雪掩埋。三日之後，當牠的主人前來撿雞蛋 時，驚訝地發現，儘管母雞被厚厚的積雪覆蓋，但它仍然頑強地活著。網友笑稱：啟動了待「雞」模式。

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科技生活快報報導，網傳視頻顯示，當母雞被發現時，牠的脖子上掛著冰塊，全身被積雪緊緊包圍，只有頭部露在外面。四周的積雪十分堅硬，無法用棍子戳開，但這隻母雞卻展現出了令人驚嘆的生命力。當有人靠近時，牠還動彈了幾下。據主人描述，這隻母雞在雪中下蛋時，被大雪無情地掩埋。看到牠還活著覺得很不可思議，並感嘆生命太頑強了。

這一幕也引發了網友的熱議。有人調侃說，這隻母雞啟動了「待『雞』模式」，讓人感嘆生命的力量。還有網友幽默地表示，這便是冬天穿羽絨服的原因。更多的人則是感嘆這隻母雞的頑強生命力。

網友們也紛紛在替這隻雞感嘆太堅強的同時，也不忘提出「暖心」的建議。有網友提議：「看牠這麽冷，趕緊起鍋熱水讓牠暖暖身子，更是有人建議同時放上薑片和料酒可以驅寒。」

還有網友說：「這麽感人淚下的事情，應該殺隻雞來慶祝一下！」

而面對網友們種種令人「暖心」的建議，母雞的主人笑道並表示，牠都這麽「堅強」了，還是先讓牠活著吧。