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88年來首負日本 中國男籃主帥甩鍋 飆記者提問「不尊重」

中國新聞組／北京26日電
中國男籃88年來首負日本，主帥喬爾傑維奇賽後甩鍋。（視頻截圖）
中國男籃88年來首負日本，主帥喬爾傑維奇賽後甩鍋。（視頻截圖）

中國男籃25日在亞洲杯預選賽小組賽中，88年來首次不敵日本隊，賽後，早前宣稱贏球都是球員功勞、輸球責任在自己的男籃主帥喬爾傑維奇現場甩鍋，還稱：「我們當時想快速傳球找一個三分，是球員沒理解好並執行好戰術。」

澎湃新聞報導，喬爾傑維奇在賽後發布會上，被問及「這是你在中國隊的最後一場比賽嗎」時，他顯得非常不悅，「我不想回答，這太不尊重人了，我現在在這個位置上，你這麽說太不尊重我了，非常不尊重我。」

據報導，中國隊開場一度獲得領先優勢，但日本逐步追回分差。隨後雙方互有領先，半場結束前，中國隊將分差抹平，雙方以38比38結束半場。

下半場，日本隊保持住了命中率，而中國隊的命中率則有所下滑。日本隊小幅領先進入比賽末段。最後時刻，中國手握進攻機會，可惜三分線外出手未能命中，遺憾失利。

此役拿下23分13籃板的胡金秋哭了，「感謝支持我們的中國球迷，我們會記住這場失利，回去好好總結。」並稱，「我們是一支年輕的球隊，需要磨合和成長。我們會把失去的都拿回來。」

據國際籃聯統計，自1936年奧運以來，中國男籃從未在FIBA國際籃聯舉辦的亞洲杯及更高級別比賽中負於日本男籃。

中國男籃在作客以73比76不敵日本隊，胡金秋哽咽了。（取材自澎湃新聞）
中國男籃在作客以73比76不敵日本隊，胡金秋哽咽了。（取材自澎湃新聞）

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