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宗慶後病逝 曾懟馬雲胡說八道 與鍾睒睒是競爭手

中國新聞組／北京26日電
浙商傳奇落幕，宗慶後曾公開「懟」馬雲，鐘睒睒曾是娃哈哈代理商。（取材自成都商報）
浙商傳奇落幕，宗慶後曾公開「懟」馬雲，鐘睒睒曾是娃哈哈代理商。（取材自成都商報）

回顧娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後的一生，曾與兩位首富有著亦敵亦友的關係。他曾公開「懟」阿里巴巴創辦人、昔日亞洲首富馬雲，兩人後來又握手言和。三度蟬聯中國首富的農夫山泉創始人鍾睒睒，曾是娃哈哈的省代理，後來自己創業入局保健品行業，成了宗慶後的競爭對手。宗慶後並曾在2013年遇襲受傷，當時他淡定回應「我又不是為富不仁的人」。

宗慶後因病於昨（25日）逝世，享年79歲。據紅星新聞報導，數年前，宗慶後和馬雲曾有過一段「虛實經濟之爭」。

2016年12月25日，央視財經頻道播出了「對話」欄目，宗慶後被問到如何看待馬雲提出的「新零售、新制造、新金融、新技術和新資源」五大變革時表示，「除了新技術，其他都是胡說八道。（馬雲）本身不是（從事）實體經濟的，（能）製造什麽東西」，新技術是實體經濟應該追求的，能幫助製造業從中低端走向高端。

兩天後，阿里巴巴集團市場公關委員會主席王帥在「2016新網商峰會」對「胡說」的回應是「說實話，我的第一反應就是，這是什麽邏輯？」馬雲在南京出席一次政商界活動時也隔空回應了宗慶後的批評稱，「實體經濟和虛擬經濟不是對立關系，企業家切不可活在昨天」。

一個月後，2017年1月25日，浙商座談會在杭州舉行。馬雲與宗慶後在會後公開握手拍照，這場「虛實經濟之爭」由此落幕。同年3月，宗慶後回應與馬雲的「爭論」時表示，「我沒有把實體經濟和互聯網對立起來，我跟馬雲關係也挺好的。」只是當時有人提到馬雲的五個新，「我很討厭有人總講新名詞忽悠人的，所以脫口而出說這是胡說八道。」

另一位知名企業家農夫山泉創始人鍾睒睒曾是娃哈哈口服液在海南和廣西的代理商，後來自己創業，入局保健品行業。1995年，娃哈哈推出純凈水，成為其經久不衰的大單品。1996年，鍾睒睒殺入飲料行業，成立了新安江養生堂飲用水；1997年底，「農夫山泉」飲用天然水550ml運動裝上市。此後數年，宗慶後和鍾睒睒在飲用水這個賽道上不斷競爭。

另據香港01報導，2013年9月13日，宗慶後曾在杭州的家門口遇襲，被一位持刀的陌生中年男子割傷了左手兩根手指的肌腱，事件轟動一時，還出現「尋仇說」以及娃哈哈經營出現嚴重問題等猜測。宗慶後當時回應稱，「我想我又不是為富不仁的人，所以也沒有甚麼人仇恨我」，並指遇襲應該是偶發事件。

據警方調查，該49歲男子為江蘇蘇州人，借錢到杭州找工作卻沒找到，在電視節目上看到宗慶後幫助農民工的訪談，也想得到宗慶後的援助，便找到宗慶後，因未如願行凶。

此外，馬雲今天發輓聯：「人生搏擊四十不晚，開拓者精神；創業千難夙夜求新，企業家本色。」

小米創辦人雷軍稱，「我小時候沒喝過哇哈哈AD鈣奶，也不認識他。他在1987年帶領校辦企業兩名退休教師和14萬元借款，創立『娃哈哈』。我20多年看過一本寫他的書，印象深刻，非常欽佩。一代傳奇，一路走好」。

馬雲 鍾睒睒 農夫山泉

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