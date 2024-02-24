貴州山火燒2周上不了熱搜 官方疑冷處理、民間質疑聲起

貴州山火失控燒毀村民房屋，老婆婆看著自己辛苦建立的家成廢墟，嚎啕大哭。（視頻截圖）

貴州近日爆發山火 ，據網傳視頻，火焰長城不僅延燒至公路，有老人房屋被燒毀大哭、成群豬牛等牲畜被燒死以及大面積山林被毀等慘重災情，但官方僅稱災損正調查統計中。而已延燒12天的山火，多數民眾直到這兩天才見媒體報導，質疑官方冷處理，與媒體刻意壓下新聞，還有人發評論山火文卻被國保要求刪帖；有人懷疑山火與中國剛禁中藥材出口日本 有關，是人為縱火 。

來源：星球熱點 國的驕傲

自由亞洲電台報導，貴州貴陽、遵義、畢節、金沙等至少25個地區自春節假期期間就相繼發生山火，晝夜燃燒的山火綿延百多公里，當局投入近萬人次救援。據網傳視頻，夜色中的山火形成火焰長城，有火焰衝上公路，老人房屋被燒毀悲痛欲絕，其女兒心痛表示「我們一無所有.....」還有成批的豬牛等被燒死，不少自媒體也發文呼籲大家關注貴州山火，但直至21日才見有媒體開始報導。

對此，有大批網民砲轟當局「冷處理」貴州山火。一網民發視頻說：「奇怪了，一直山火這麼大的事，竟然一點熱度都沒有，熱度是不是都被寒假作業落到巴黎的廁所給帶走了？」「對貴州山火只發一篇報導，對夏威夷大火卻發了26篇」。遵義居民王先生批評官媒對外國災難的報導窮追不捨，對境內的災難卻熟視無睹，是「報喜不報憂」，對貴州山火選擇性的冷淡。

救援人員穿梭火場。(取材自觀察者網)

正在貴州桐梓縣家鄉的季風表示，昨天上午當地兩名國保上門找他，要求他刪除有關貴州山火的評論：「他們叫我最好別發，因為山火涉及到當地。這是上級警方向他們施壓，我必須刪除帖子。」他表示自己在五六天前山火剛開始就聽說了，認為這可能與貴州從大年30就開始祭奠失去的親人的風俗有關。

另據中央社報導，除貴州外，廣西也有22個熱點火勢已控制，當局聲稱經全力搶救撲滅山火，但民間對山火傳聞紛亂，並質疑官方說法的可信度。

貴州山火延燒多日，救援人員穿梭火場。(取材自觀察者網)

X平台有網民發圖文說，網傳半個貴州都在熊熊燃燒，如果發生在美國，大褲衩（央視俗稱）一定24小時滾動播報，對於發生在國內的諸多災難，它們卻裝聾作啞，視而不見。另有網民稱看中國官媒報導，還以為貴州只是某個地方發生火災而且火勢已經控制。未經證實流竄於民間的起因還包括，貴州是中國四大中藥材產區之一，大火延燒前當局才宣布禁止珍貴中藥材出口日本，懷疑是日本間諜懷恨縱火。

不少中國網民也發文質疑貴州及廣西等地的山火起因不單純及官方說法：「丟棄菸頭？不可能那麽簡單」「媒體失去了媒體的職責，成為多餘的了」「這麽大的事情，為什麽我們前天才知道的吶？麻煩官方和媒體給我們一個合理的解釋」。