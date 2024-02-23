中彩2.2億還免繳稅 中國民政部：合規

「快樂8」第2024002期搖獎時，網傳主持人提前播報中獎球號影片，福彩中心指視頻是拼湊嫁接剪輯而成。（取材自北京青年報）

日前福利 彩票快樂8遊戲第2023322期「選七」玩法中出2.2億多元（人民幣，下同，約2779萬美元）大獎，引發廣泛關注。民政部22日發布通報，確認該期快樂8遊戲各項工作均合規。

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網上日前瘋傳一段福利彩票「快樂8」開獎影片，主持人提前爆出彩球號碼，接著直播秒斷改插播廣告，引發輿論譁然，中國福利彩票發行管理中心日昨發布聲明，稱該影片是拼湊剪輯而成，已報警處理。

新華社報導，通報表示，民政部派出工作組赴江西省南昌市和中國福利彩票發行管理中心進行核查，並與有關部門溝通核查結果、彩票涉稅政策等事宜。經查，確認該期快樂8遊戲銷售數據封存、搖獎、現場公證、開獎公告發布等工作嚴格按照規定程序進行，銷售系統和搖獎設備正常運行，獎池資金不存在被挪用情形。

據了解，快樂8遊戲在全中國範圍內銷售，單注投注金額2元，每天銷售一期、開獎一次，由中國福利彩票發行管理中心負責開獎。

據報導，此次2.2億多元大獎，每注獎金1萬元，因觸發限賠，每注獎金降為4475元。按照「中國福利彩票『快樂8』遊戲規則」第33條「單注中獎金額在1萬元（不含）以上的中獎者須依法繳納個人所得稅」的規定，中獎者無須繳納個人所得稅。

大獎得主不用繳稅？引起網民熱議，有人說，一國的稅法讓你民政部說免就免了！也有人說，太假了啊，尤其是個稅這個，依據什麼政策呢？有人酸，人家中的1注，1萬以下的，但是買了5萬倍，所以不用交稅……未來穿越回來的人幹的！