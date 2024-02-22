我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

「解放思想」要解放什麼？繼湖南後 山東濱州也這樣喊

記者林宸誼／綜合報導
繼湖南之後，山東省濱州市也高喊「解放思想」。（美聯社）
繼湖南之後，山東省濱州市也高喊「解放思想」。（美聯社）

繼湖南18日宣布「全省開展解放思想大討論」，引發外界高度關注，山東省濱州市委書記宋永祥19日也召開解放思想大討論動員大會，提出持續開展解放思想大討論是順應開放大勢的需要，是遵循發展邏輯的需要，是解決突出問題的需要，是追求品質勝勢的需要，是提升幹部能力作風的需要。

宋永祥要求，濱州全市上下要以解放思想為先導，自覺站在世界、中國、山東「三張地圖」旁，思考謀劃濱州的開放發展，助推濱州在服務和融入新發展格局上走在前、在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前、在增強經濟社會發展創新力上走在前。

根據微信公眾號「濱州發布」的消息，宋永祥強調要突出在「十個開放」上解放思想，分別為：在樹牢開放思維上、在提升開放格局上、在構建開放通道上、在建強開放載體上、在壯大開放主體上、在繁榮開放經濟上、在制定開放政策上、在優化開放環境上、在擴大開放宣傳上、在培養開放型幹部上。

「解放思想」在中國是具有特定意涵的政治名詞，獨立時評人蔡慎坤在社交平台「X」上指出，一提「解放思想」，就很容易讓人聯想到上世紀八十年代胡耀邦主抓的聲討「兩個凡是」的真理標準大討論，還有鄧小平南巡引發的改革開放大討論。

百度百科稱，「解放思想」是鄧小平理論的哲學基礎，「是指打破習慣勢力和主觀偏見的束縛，研究新情況，解決新問題。使思想觀念衝破舊習慣勢力的禁錮和束縛，把主觀世界的思維意識與變化了的客觀實際結合起來，克服那些不符合實際的『習慣思維』和『主觀偏見』用發展變化的觀點創造性地改造客觀世界。」

湖南、山東相繼高喊「解放思想」，引發外界關注。不過，旅美時事評論人士橫河告訴自由亞洲電台，湖南省委提出的「解放思想」與鄧小平當年提出的「解放思想」毫無關係，也沒有任何相似之處。「因為鄧小平當初搞解放思想，其實牽扯到兩個，一個是意識形態方面的問題，一個是組織形態（的問題）」。

微信 百度

上一則

「香港玩完論」後夏寶龍調研 傳為港困境尋藥方

下一則

華人博士3歲在成都走失被領養 30年後尋親結果令人鼻酸

延伸閱讀

鄧小平逝世27周年 官媒低調紀念、毛粉網站暗諷侏儒

鄧小平逝世27周年 官媒低調紀念、毛粉網站暗諷侏儒
湖南喊「解放思想」 別高看、莫低估

湖南喊「解放思想」 別高看、莫低估
中國發布寒潮、大風等預警 貴州、湖南今起降溫逾20℃

中國發布寒潮、大風等預警 貴州、湖南今起降溫逾20℃
前日本駐華大使：多次受中國失禮對待 習近平變很多

前日本駐華大使：多次受中國失禮對待 習近平變很多

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高