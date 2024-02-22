「解放思想」要解放什麼？繼湖南後 山東濱州也這樣喊

繼湖南之後，山東省濱州市也高喊「解放思想」。（美聯社）

繼湖南18日宣布「全省開展解放思想大討論」，引發外界高度關注，山東省濱州市委書記宋永祥19日也召開解放思想大討論動員大會，提出持續開展解放思想大討論是順應開放大勢的需要，是遵循發展邏輯的需要，是解決突出問題的需要，是追求品質勝勢的需要，是提升幹部能力作風的需要。

宋永祥要求，濱州全市上下要以解放思想為先導，自覺站在世界、中國、山東「三張地圖」旁，思考謀劃濱州的開放發展，助推濱州在服務和融入新發展格局上走在前、在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前、在增強經濟社會發展創新力上走在前。

根據微信 公眾號「濱州發布」的消息，宋永祥強調要突出在「十個開放」上解放思想，分別為：在樹牢開放思維上、在提升開放格局上、在構建開放通道上、在建強開放載體上、在壯大開放主體上、在繁榮開放經濟上、在制定開放政策上、在優化開放環境上、在擴大開放宣傳上、在培養開放型幹部上。

「解放思想」在中國是具有特定意涵的政治名詞，獨立時評人蔡慎坤在社交平台「X」上指出，一提「解放思想」，就很容易讓人聯想到上世紀八十年代胡耀邦主抓的聲討「兩個凡是」的真理標準大討論，還有鄧小平南巡引發的改革開放大討論。

百度 百科稱，「解放思想」是鄧小平理論的哲學基礎，「是指打破習慣勢力和主觀偏見的束縛，研究新情況，解決新問題。使思想觀念衝破舊習慣勢力的禁錮和束縛，把主觀世界的思維意識與變化了的客觀實際結合起來，克服那些不符合實際的『習慣思維』和『主觀偏見』用發展變化的觀點創造性地改造客觀世界。」

湖南、山東相繼高喊「解放思想」，引發外界關注。不過，旅美時事評論人士橫河告訴自由亞洲電台，湖南省委提出的「解放思想」與鄧小平當年提出的「解放思想」毫無關係，也沒有任何相似之處。「因為鄧小平當初搞解放思想，其實牽扯到兩個，一個是意識形態方面的問題，一個是組織形態（的問題）」。