我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

「新春戰袍」馬面裙賣爆 星巴克「紅燒肉拿鐵」引熱議

中國新聞組／北京19日電
不少人新春期間選購馬面裙當新衣。（取材自洛陽日報）
不少人新春期間選購馬面裙當新衣。（取材自洛陽日報）

今年春節，漢服中的馬面裙成了「新春戰袍」爆款，帶動了一輪傳統文化消費熱潮。無獨有偶，星巴克中國也推出龍年限定新品、紅燒肉口味的拿鐵，引發熱議。

央視網報導，漢服中的馬面裙，兼具古典和現代的簡約美，也能匹配當代年輕人的大眾穿著需求，成了今年中國風穿搭時尚的爆款。春節期間，河南洛陽的天街現場，隨處可見身穿馬面裙等漢服的表演者和遊客。

穿新衣是中國人過年的傳統習俗。漢服中馬面裙，成了今年中國風穿搭時尚的爆款。（取材...
穿新衣是中國人過年的傳統習俗。漢服中馬面裙，成了今年中國風穿搭時尚的爆款。（取材自微博）

在山東曹縣，春節期間，一場場華美大氣的漢服表演再現千年風華，不少消費者表示，以前穿漢服的更多是漢服愛好者，現在像馬面裙這樣的漢服款式越來越日常。

山東曹縣是中國的漢服生產銷售基地之一，今年以馬面裙為主的龍年拜年服銷售額，已經超過了3億元人民幣。

不過，馬面裙銷售火爆，卻成了生產企業「幸福的煩惱」。浙江嘉興海寧市許村明基布藝廠總經理張明強說，每天源源不斷的訂單讓他很幸福，但做不完的訂單又讓他很煩惱，目前還欠客戶3萬多條馬面裙訂單。

此外，九派新聞報導，近日，社交平台上「這是什麽奇怪的搭配」、「星巴克的紅燒肉拿鐵是認真的嗎」話題引發熱議。

年豐鹹香拿鐵（右）。（取材自九派新聞）
年豐鹹香拿鐵（右）。（取材自九派新聞）

所謂的「紅燒肉拿鐵」其實是星巴克推出的一款新品「年豐鹹香拿鐵」，是由「東坡紅燒肉風味醬和濃縮咖啡融合，加入蒸煮後的牛奶，最後飾以東坡紅燒肉風味醬和豬肉脯」，售價68元人民幣。

來源：YouTube

星巴克中國表示，「年豐鹹香拿鐵」是星巴克在2024中國龍年新春推出的龍年限定新品，屬於臻選年味特調咖啡系列，其銷售範圍是全國包括上海烘焙工坊在內的25家星巴克臻選門店，「臻選年味特調咖啡受到顧客歡迎」。

曾品嘗過這款咖啡的一名女士說，咖啡上放了一塊豬肉脯，偏甜鹹口味，紅燒肉的風味不太明顯，「喝到最後好像是有沉底的培根碎」，適合獵奇，滿足好奇心。

但也有網友表示無法接受這種搭配，稱「這世界終究還是癲成了我不認識的樣子」。

星巴克 咖啡 河南

上一則

江蘇爆炸3死 涉事企業仍在招聘 剛獲評當地工業百強 廠房炸頂

下一則

開年工作動員穩經濟 李強：用行動提振社會信心

延伸閱讀

歐美企業用AI監控員工 惹議

歐美企業用AI監控員工 惹議
中國星巴克推出獵奇「紅燒肉拿鐵」消費者：喝起來甜鹹

中國星巴克推出獵奇「紅燒肉拿鐵」消費者：喝起來甜鹹
盼撤校內星巴克 加大兩校區學生請願

盼撤校內星巴克 加大兩校區學生請願
星巴克上季銷售成長一年最低 利空出盡股價盤後反彈

星巴克上季銷售成長一年最低 利空出盡股價盤後反彈

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救