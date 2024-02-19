「新春戰袍」馬面裙賣爆 星巴克「紅燒肉拿鐵」引熱議

不少人新春期間選購馬面裙當新衣。（取材自洛陽日報）

今年春節，漢服中的馬面裙成了「新春戰袍」爆款，帶動了一輪傳統文化消費熱潮。無獨有偶，星巴克 中國也推出龍年限定新品、紅燒肉口味的拿鐵，引發熱議。

央視網報導，漢服中的馬面裙，兼具古典和現代的簡約美，也能匹配當代年輕人的大眾穿著需求，成了今年中國風穿搭時尚的爆款。春節期間，河南 洛陽的天街現場，隨處可見身穿馬面裙等漢服的表演者和遊客。

穿新衣是中國人過年的傳統習俗。漢服中馬面裙，成了今年中國風穿搭時尚的爆款。（取材自微博）

在山東曹縣，春節期間，一場場華美大氣的漢服表演再現千年風華，不少消費者表示，以前穿漢服的更多是漢服愛好者，現在像馬面裙這樣的漢服款式越來越日常。

山東曹縣是中國的漢服生產銷售基地之一，今年以馬面裙為主的龍年拜年服銷售額，已經超過了3億元人民幣。

不過，馬面裙銷售火爆，卻成了生產企業「幸福的煩惱」。浙江嘉興海寧市許村明基布藝廠總經理張明強說，每天源源不斷的訂單讓他很幸福，但做不完的訂單又讓他很煩惱，目前還欠客戶3萬多條馬面裙訂單。

此外，九派新聞報導，近日，社交平台上「這是什麽奇怪的搭配」、「星巴克的紅燒肉拿鐵是認真的嗎」話題引發熱議。

年豐鹹香拿鐵（右）。（取材自九派新聞）

所謂的「紅燒肉拿鐵」其實是星巴克推出的一款新品「年豐鹹香拿鐵」，是由「東坡紅燒肉風味醬和濃縮咖啡 融合，加入蒸煮後的牛奶，最後飾以東坡紅燒肉風味醬和豬肉脯」，售價68元人民幣。

來源：YouTube

星巴克中國表示，「年豐鹹香拿鐵」是星巴克在2024中國龍年新春推出的龍年限定新品，屬於臻選年味特調咖啡系列，其銷售範圍是全國包括上海烘焙工坊在內的25家星巴克臻選門店，「臻選年味特調咖啡受到顧客歡迎」。

曾品嘗過這款咖啡的一名女士說，咖啡上放了一塊豬肉脯，偏甜鹹口味，紅燒肉的風味不太明顯，「喝到最後好像是有沉底的培根碎」，適合獵奇，滿足好奇心。

但也有網友表示無法接受這種搭配，稱「這世界終究還是癲成了我不認識的樣子」。