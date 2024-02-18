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洪荒泳將包車遭勒索 吉林火速處理 央媒：假如不是傅園慧呢

中國新聞組／北京18日電
傅園慧近日在微博上分享出遊照片。（取材自微博）
傅園慧近日在微博上分享出遊照片。（取材自微博）

以一句「洪荒之力」暴紅的中國游泳好手傅園慧春節到吉林遊玩，17日在微博上發文求助，內容稱在長白山包車旅遊時，遭司機勒索，開到半路時要求加錢，否則不開車。此文一出引發熱議，有人表示願意去接她，也有人表示「吉林文旅估計要哭死了」。傅園慧的原貼文不久後疑似被刪除，並另發新文稱事情已經解決。不少網友說沒事就好，也有人酸官方效率：「明星就光速解決，那普通人呢？」

來源：YouTube

央視網發文評論事件，直言傅園慧的遭遇不是什麼新鮮事，所不同的是，傅園慧不是「普通的遊客」，她憑藉強大的「名人效應」迅速解決了問題；但在這背後，大家一個共同的追問是：假如（被勒索的）不是傅園慧呢？

不過，傅園慧的這一則17日上午8時59分的微博發文，已經消失，不知道是否她自己刪除。在貼文消失前，她還有在下面留言標記長白山官方帳號，並更新狀況：「現在想把我們留半路高速上！」有網友問她司機不知道妳是誰？她回「不知道，隱藏在芸芸眾生裡面」。

傅園慧求助的消息很快衝上熱搜。傅園慧當天10時56分再度發文：「感謝網友們的關心，吉林文旅部門已經第一時間介入，問題已經解決，謝謝大家」。她表示自己還是很喜歡東北的，下次還來。不少網友表示「平安就好」，但訝異並感慨吉林文旅處理並解決的速度之快：「剛看見熱搜就解決了」、「吉林文旅網速可以」。

但也有網友說，如果「勒索」內容屬實，「吉林文旅估計要哭死了，年後上班第一天就來個大新聞」、「總有幾顆老鼠屎壞了一鍋粥…吉林文旅辛辛苦苦一年白幹」、「明星都這樣，普通人瑟瑟發抖，哪裡敢去哦」、「有人說『報警就可以，沒必要鬧這麼大』，我說：『報警只解決一件，明星發微博可以解決萬萬件』」、「不知道如果是普通人遇到這種情況需要多久才能得到妥善解決...」。

今年28歲的傅園慧生於浙江杭州，2016年出戰巴西里約奧運受訪時得知自己的成績時表示：「58秒95？我以為是59秒！我有這麼快？我很滿意！」當記者問她是否有保留實力時，她接著回答道：「沒有保留，我已經……我已經……用了洪荒之力了！」純真直率的發言讓她在網路上暴紅。

另據界面新聞報導，經核實，傅園慧通過網路中介包租了潘某的私家車，在開往景區的途中，因司機向傅園慧一行推銷旅遊收費服務項目未果發生爭執，出現中途停車等情況。經查，司機未取得從業資格，車輛也無相關營運手續，存在嚴重運輸安全隱患，其本人也承認非法運營的事實。當地交通部門對潘某按上限處以人民幣3萬元（約4170美元）罰款的行政處罰。

傅園慧在微博發文求助。（取材自微博）
傅園慧在微博發文求助。（取材自微博）

微博 奧運 巴西

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