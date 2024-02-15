農村老人沉迷刷App掙錢 7小時到手2元

農村親戚利用平台任務賺金幣滿再換成現金。（取材自關中學人）

過年期間，一篇名為「農村老人沉迷刷APP掙錢：上網7小時，到手2塊錢（人民幣，下同）」的文章引發關注，作者分享自己走親戚時，發現大姨大姑們的手機在播放小說，原來她們是在做APP裡的金幣任務。他認為，雖然老年人通過做任務賺錢讓自己的個人價值得到了最大化的開發，但這背後也反應出非常殘酷的現實。網友表示，「「一個月一百多元的養老金養不活自己，所以掙點外快」。

自媒體「關中學人」發布西北農林科技大學黃河流域鄉村振興研究與評估中心副教授趙祥雲的返鄉觀察文章。趙祥雲提到，他的大姨用的是番茄小說，一邊看孫子一邊播放小說，播放一定時間後可領金幣兌換現金。大姑用的是今日頭條，看視頻賺錢。而賺錢最多的是三姨，她用過很多類似的軟件，從最開始的趣頭條，後來的番茄小說，到現在的抖音 極速版，三年時間共賺了2323.8元。

三姨說，一般情況下一天可以有2塊錢左右的收益，如果當天下單購買商品就會有8塊錢左右的收益。趙祥雲看了「賺錢任務」，花樣非常多，包括簽到、開寶箱、逛街等。

三姨透過看平台上的視頻、廣告等，看夠一定時間就可以得到金幣，每隔一段時間可以開一次寶箱，也可以得到幾百個金幣，如果在看廣告的同時還下單購買，就會返還幾萬個金幣。每天24點系統按照1萬個金幣兌換1塊錢的標準自動將當天的金幣兌換成現金，存到三姨的抖音帳號。這些錢可以提現到銀行卡、支付寶 和微信 ，也可以在平台上購買商品時直接抵扣。

農村老年人興起了一股網上做任務賺金幣、換現金的風潮。示意圖。（中新社）

三姨說：「我掙的錢都在平台上買東西了，洗衣液、洗潔精、抹布、保鮮膜什麽的都買。」大姨說：「我也沒算過到底掙了多少錢，反正每月提現後我都給你姨夫還有我充話費了，估計就五、六十塊錢吧，反正夠話費」。

趙祥雲指出，網絡平台為了吸引老年人，以輕鬆賺錢為噱頭，吸引老年人將注意力投入平台，借助人們愛占便宜的心理，通過各種金幣兌換規則將老年人套牢在平台上。

他算過，按這樣的標準，要攢夠10000個金幣，需要完成1250次進度，按一次進度20秒，也就是需要7個小時才能掙到1元錢。當老年人樂此不疲地不斷刷視頻、聽小說時，自以為占了平台的便宜，事實上，則是被平台裹脅進入了網絡世界。

他的大姨說，在家閒著也是閒著，手機響著也不影響幹活，還能掙幾塊錢，這不是好事？趙祥雲告訴大姨這種紅包誘惑，極有可能會竊取個人身份信息。大姨也不在意，她說銀行卡裡都沒錢，要是竊取身份信息她也不在乎，「我反正掙到錢了」。